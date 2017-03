Apple: iOS 10.3 in finaler Version erschienen

iOS 10.3 in finaler Version erschienen

Apple hat seit Ende Januar 2017 iOS 10.3 in einem mehrstufigen Betatest erprobt und nun die finale Version veröffentlicht. Die Neuerungen umfassen tiefgehende Eingriffe wie den Umstieg auf das Dateisystem APFS, doch auch bei Siri, Carplay und bei den Ohrhörern Airpods gibt es Veränderungen.

Mit iOS können künftig die Airpods zumindest ungefähr geortet werden. Eine eigene Sendefunktion fehlt den Ohrhörern zwar, doch solange sie per Bluetooth verbunden sind, kann der Nutzer ihnen einen laut anschwellenden Ton entlocken - und war für jeden der beiden Ohrhörer separat. Dennoch dürfte diese Funktion nur im Zimmer funktionieren, weil die Ohrhörer einfach zu leise sind. Den letzten Kopplungsort mit dem iPhone kann der Nutzer über die iCloud ebenfalls recherchieren. Angesichts der Größe dürfte es jedoch nicht leicht sein, einen verloren gegangenen Airpod-Ohrhörer wiederzufinden.

In iOS 10.3 kann der Sprachassistent Siri außerdem mit weiteren Apps von Drittanbietern zusammenarbeiten, um zum Beispiel Zahlungen durchzuführen oder Fahrdienste zu rufen. Außerdem kann Siri Kricketspielergebnisse recherchieren.

Das Interface von CarPlay, mit dem für Autodisplays angepasste Apps genutzt werden können, wurde ebenfalls verbessert. Autofahrer können mit einem Symbol in der Statusleiste zuletzt geöffnete Apps wieder anrufen. Auch die Musiksteuerung soll vereinfacht worden sein.

Mit iTunes 12.6, iOS 10.3, tvOS 10.2 und MacOS 10.12.4 ermöglicht es Apple zudem, geliehene Filme und Serien systemübergreifend anzugucken. Das war bei ausgeliehenen Filmen bisher lediglich mit dem Gerät möglich, mit dem sie geliehen wurden.

Apple hat zudem eine lange Liste von Fehlerbehebungen und Verbesserungen von iOS-Details aufgeführt. So werden Informationen zum iCloud-Konto prominent in der Einstellungens-App aufgelistet und wer will, kann mit der Karten-App seine Parkposition ausfindig machen.

Kalenderspam soll es nun nicht mehr heben, weil sich unerwünschte Einladungen löschen und als Werbung markieren lassen.

Das neue Dateisystems APFS ersetzt HFS+ und soll für Flashspeicher optimiert worden sein. Es erlaubt nach einigen Vorabtests einen schnelleren App-Start. Nach und nach soll es auch in anderen Apple-Betriebssystemen eingeführt werden

Das Update sollte aufgrund der tiefgreifenden Änderung durch den Wechsel des Dateisystems nur nach einem Backup ausgeführt werden. iOS 10.3 steht über die Systemaktualisierung kostenlos zum Download bereit.