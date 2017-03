17 Monate Beugehaft : Mutmaßlicher Pädokrimineller soll Festplatten entschlüsseln

Externe Festplatte (Symbolbild) (Bild: Western Digital)

Weil er zwei externe Festplatten nicht entschlüsseln will, sitzt ein Mann in den USA seit 17 Monaten in Haft. Der mutmaßliche Pädokriminelle beruft sich auf das Recht zur Aussageverweigerung.