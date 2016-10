Whatsapp: Videotelefonie in der Android-Beta

Schon länger warten Anwender von Whatsapp auf Videotelefonie, nun können sie in der Android-Beta bei Telefonaten mit der Familie zu Hause oder dem Freund in Übersee auch Bewegtbilder sehen. Beim Datenvolumen gibt es wohl noch Optimierungsbedarf.

Videotelefonie in der Android-Beta

Ab sofort können Nutzer unter Android mit Whatsapp auch Videotelefonate führen. Dazu müssen sie sich für das Testprogramm anmelden - was mit einem einfachen Klick geht - und anschließend die Beta der App herunterladen. Die schon länger erwartete Funktion steht dann neben dem Symbol für Sprachanrufe zur Verfügung. Wann die Bewegtbildgespräche final in Whatsapp integriert werden und was mit der App für iOS ist, ist bislang unklar.

In einem auf Youtube veröffentlichten Video von Macitynet.it ist die Funktion bereits im Vergleich zu Facetime von Apple zu sehen. Die Bildqualität wirkt unter Whatsapp etwas besser. Dafür ist das pro Minute verbrauchte Datenvolumen höher.

Während Facetime in der gezeigten Szene offenbar mit 2,1 MByte pro Minute auskommt, sollen es bei Whatsapp rund 6,5 MByte sein. Das kann wacklige Hotel-WLAN-Netze schon überfordern. Allerdings dürfte Whatsapp durch Optimierungen den Verbrauch noch herunterschrauben können.