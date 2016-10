Wechsel in EU-Kommission: Oettinger tauscht Digitales gegen Finanzen

Personalrochade in der Europäischen Kommission: Da die bisherige Haushaltskommissarin Kristalina Georgiewa zur Weltbank wechselt, übernimmt Digitalkommissar Günther Oettinger deren Posten. Das teilte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Freitag in Brüssel mit. Damit die Arbeit der Kommission fortgeführt werden könne, habe er Oettinger gebeten, die Aufgaben Georgiewas zu übernehmen, schrieb Juncker in der Pressemitteilung. Oettinger sei nach Dienstalter und protokollarischer Rangfolge der erste Kommissar nach den Vize-Präsidenten. Sein Nachfolger oder Nachfolgerin kommt dann aus Bulgarien.

Juncker informierte bereits EU-Parlamentspräsident Martin Schulz über die Personalien. Das Parlament muss dem neuen Posten Oettingers und der Ernennung des neuen Digitalkommissars zustimmen. Bis Ende des Jahres sei somit genug Zeit, um die parlamentarischen Beratungen über den Personalwechsel zu vollziehen, hieß es in der Mitteilung.

Große Skepsis und viel Kritik

Vor seiner Ernennung zum Digitalkommissar war Oettinger bereits fünf Jahre für das Thema Energie zuständig. Seine Zuständigkeit für Internet-Themen war von Anfang an mit großer Skepsis aufgenommen worden. Sehr viel Kritik handelte sich der frühere baden-württembergische Ministerpräsident mit seinen Plänen für ein europäisches Leistungsschutzrecht ein. Ein im September vorgelegter Entwurf für ein einheitliches digitales Urheberrecht in Europa muss allerdings noch vom Parlament und Ministerrat gebilligt werden.

Es ist unklar, welche Auswirkungen Oettingers Wechsel ins Haushaltsressort für die Verhandlungen zum Leistungsschutzrecht hat. Der für die digitale Agenda zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Andrus Ansip, steht dem Thema eher skeptisch gegenüber. Oettinger behauptete zuletzt aber, er habe bei seinen Plänen die Unterstützung der Kommission, wichtiger Regierungen sowie wichtiger Ausschüsse im EU-Parlament. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Oettinger noch am Dienstag ausdrücklich für dessen Arbeit als Digitalkommissar gelobt.