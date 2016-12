Vaporware: Verspätungen von Star Citizen bis Zelda

In den vergangenen Tagen dürfte der ein oder andere Unterstützter von Star Citizen an Duke Nukem Forever gedacht haben. Das Actionspiel hatte schließlich aufgrund mehrerer Engine-Wechsel mit jahrelangen Verspätungen zu kämpfen und viele (unfreiwillige) Auszeichnungen als Vaporware-Fürst erhalten. Und jetzt kündigt Star Citizen ebenfalls an, eine andere Laufzeitumgebung zu verwenden - ein schlechtes Omen?

Vermutlich nicht, denn die beiden Wechsel dürften praktisch nicht vergleichbar sein. Und wenn Cloud Imperium Games - Entwickler von Star Citizen - beim Aufbau seiner Software nach den Standards der IT arbeitet, dürfte der Umstieg tatsächlich innerhalb kürzester Zeit vollzogen gewesen sein, so wie von Chris Roberts gesagt.

Trotzdem ist das Weltraumspiel einer der bekanntesten Titel in der Liste mit der Vaporware 2016 vom US-Magazin Wired. Es wurde 2012 angekündigt, einen Veröffentlichungszeitraum gibt es nach wie vor nicht. Allerdings muss man auch dazusagen, dass es eigentlich um zwei Projekte geht, nämlich um Star Citizen und um Squadron 42, und dass fünf Jahre Produktion dafür eigentlich noch nicht übermäßig sind - zumal das Team um Chris Roberts seinen Titel immer wieder öffentlich zeigt und auch sonst für recht viel Transparenz sorgt. Bei Duke Nukem Forever war das ganz anders.

Beim aktuellen, am längsten angekündigten Titel ist das ganz anders: Das Actionspiel Beyond Good and Evil 2 wurde laut Wired 2008 von Ubisoft angekündigt. Allerdings erfolgte das nicht mit klaren Infos zum Inhalt und den sonstigen Plänen, sondern nur mit einem Trailer. Seitdem ist von dem Titel kaum noch etwas zu hören - außer, dass er sich weiterhin in der Entwicklung befinden soll. Das letzte Gerücht besagte, dass das Actionspiel einer der Launch- oder Exklusivtitel für die Nintendo Switch wird.

So gut wie ganz sicher für die Switch wird der dritte große Titel in der Liste erscheinen. Gemeint ist The Legend of Zelda: Breath of the Wind, das außerdem für die Wii U geplant ist. Wie genau und wann genau das Open-World-Abenteuer mit der Hauptfigur Link erhältlich sein wird, steht noch nicht fest - aber es sollte eigentlich 2017 tatsächlich so weit sein. Nintendo arbeitet seit 2013 an dem Rollenspiel.

Bei den restlichen acht Vaporware-Titeln handelt es sich großenteils um etwas kleinere Games, teils über Kickstarter finanziert. Von längst nicht allen der Spiele ist klar, ob sie sich überhaupt noch ernsthaft in der Entwicklung befinden. Das gilt etwa für Project Giant Robot von Nintendo, ein Kampfspiel mit Robotern, oder das Free-to-Play-Fantasy-Epos Deep Down von Capcom. Aber wer weiß: Vielleicht bringt 2017 da den ein oder anderen der lange vermissten doch noch ans Tageslicht.