Umbenennung in Altaba: Yahoo verliert Namen und Marissa Mayer

Yahoo ist Geschichte. Das Unternehmen wird nach dem Verkauf an Verizon in Altaba umbenannt. Außerdem verlässt Marissa Mayer , Vorstandsvorsitzende von Yahoo, den Internetpionier. Ihr folgen zahlreiche weitere Manager.

Umbenennung in Altaba

Ein Stück Internetgeschichte geht zu Ende. Das 1994 von David Filo und Jerry Yang gegründete Internetunternehmen wird in Altaba umbenannt, nachdem es für 4,8 Milliarden US-Dollar von Verizon übernommen wurde. Yahoo teilte in einer Börsenpflichtmeldung außerdem mit, dass die Vorstandsvorsitzende Marissa Mayer und David Filo den Vorstand verlassen werden, wenn der Verkauf beendet ist. Ursprünglich hieß es, dass Mayer ihr Posten behalten wolle. Verizon kaufte bereits AOL im Mai 2015 für 4,4 Milliarden US-Dollar.

Zuletzt war der Verkauf gefährdet, weil Verizon die beiden massiven Hacks der Nutzerdaten von Yahoo zum Anlass nahm, zu evaluieren, ob oder wie es mit der Übernahme zu den ausgehandelten Bedingungen weitergehen könnte. Im Gespräch war eine massive Senkung des Kaufpreises.

Ende 2016 wurde bekannt, dass Yahoo in den vergangenen Jahren an Investitionen in die Sicherheit der Nutzer gespart hatte.

Das Unternehmen soll 2015 zudem ein geheimgehaltenes, internes Programm entwickelt haben, mit dem die E-Mails aller Kunden nach bestimmten Schlüsselwörtern von Geheimdiensten oder Strafverfolgungsbehörden durchsucht werden können.

Weitere Manager, die das Unternehmen verlassen werden, sind Maynard Webb, Eddy Hartenstein, Richard Hill und Jane Shaw.