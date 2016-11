Turris Omnia im Test: Ein Router zum Basteln

Der Open-Source-Router Turris Omnia schaffte es vor einem Jahr, mehr als eine Million US-Dollar über Indiegogo zu sammeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Zulieferern kann das Projekt mit der Auslieferung beginnen. Die Indiegogo-Sponsoren haben ihre Geräte bereits erhalten. Jetzt steht der Turris Omnia auch über entsprechende Onlineshops dem breiten Publikum zur Verfügung. Der Router soll sich besonders durch seine kräftige Hardware und seine Erweiterbarkeit hervorheben. Das Projekt schafft damit, ein Alltagsgerät mit Bastelhardware zu vereinen.

Besonderen Fokus setzt das Turris-Projet auf Sicherheit: Eine verteilte Firewall meldet Anomalien an einen zentralen Server. Die dort gesammelten Daten sollen dazu dienen, möglichst schnell entsprechend angepasste Firewall-Regeln wieder an die Router zu verteilen und so auf Angriffe durch Botnetze oder Malware zu reagieren. Auf dem Router läuft eine angepasste Version von OpenWRT, passend Turris OS genannt. Die Hardware soll kräftig genug sein, um Virtualisierung zu ermöglichen, die in Form von Linux-Containern (LXC) bereitgestellt wird. Um genügend Entropie für die Verschlüsselung zu erzeugen, haben die Turris-Entwickler einen Kryptochip integriert.





























































Kräftige Hardware

Unser Testgerät hat 8 GByte internen Flashspeicher und 1 GByte RAM. Intern arbeitet der Marvel-Armada-385-Zweikernprozessor mit ARMv7-Architektur. Benchmarks mit Sysbench legen nahe, dass die CPU des Turris Omnia der des Raspberry Pi 3 überlegen ist. Im Single-Thread-Test liegt der Turris Omnia bei 103 Sekunden, das Raspberry Pi 3 hingegen bei 182 Sekunden. Im Multi-Thread-Test mit zwei Kernen liegt der Turris Omnia mit 62 Sekunden ebenfalls vor dem Raspberry Pi 3 mit 91 Sekunden.

Für die Netzwerkanbindung stellt das Turris Omnia sechs Gigabit-Ports bereit. Die Ports lassen sich auf dem Turris Omnia bislang aber nicht per LACP zusammenfügen. Einer ist für den Anschluss an das WAN reserviert. Darüber lässt sich der Turris Omnia etwa mit einem Router eines ISPs verbinden. Für das WLAN stehen in unserem Testgerät zwei Hardwaremodule bereit. Eines bietet 802.11b/g/n und funkt im 2,4-GHz-Band. Das zweite funkt im 5-GHz-Band und bietet 802.11n/a/ac.

Gut vernetzt

Insgesamt gibt es drei Antennen. Damit lässt sich das Datendurchsatzpotenzial der Funkeinheiten per Multi-User-MIMO gleichermaßen auf mehrere Clients verteilen. Die 5-GHz-Einheit kann 3 x 3 MU-MIMO, das 2,4-GHz-Modul schafft 2 x 2 MU-MIMO. Alternativ zum Gigabit-WAN-Port kann auch der SFP-Anschluss etwa per Glasfaser nutzen und zumindest nominal einen Datendurchsatz von 5 GBit/s erzielen. Auf dem Mainboard gibt es zusätzlich noch einen Slot für eine Mini-SIM-Karte. Der kann mit einem optional erhältlichen LTE-PCI-E-Modul genutzt werden.

Wer kein LTE-Modul verbauen will, kann den verbleibenden PCI-E-Anschluss stattdessen mit mSATA-Speicher ausstatten. Zusätzlicher Speicher kann über die zwei USB-3.0-Steckplätze auf der Vorder- und Rückseite zur Verfügung gestellt werden. So lässt sich der Router auch als NAS verwenden.