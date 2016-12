Turbine Inc : Game of Thrones Mobile statt Der Herr der Ringe Online

Gandalf in Der Herr der Ringe Online (Bild: Warner Bros Entertainment)

Umbruch bei Turbine Inc: Das US-Entwicklerstudio betreut ab sofort nicht mehr sein Der Herr der Ringe Online, das legendäre MMORPG Asheron's Call wird sogar endgültig eingestellt. Stattdessen arbeitet das Team am Mobilegame zu Game of Thrones.