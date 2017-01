TLS-Zertifikate: Symantec verpeilt es schon wieder

Offenbar in einer ganzen Reihe von Fällen hat die Zertifizierungsstelle Symantec unberechtigterweise Test-Zertifikate für diverse Domains erstellt. Das berichtet Andrew Ayer von der Firma SSLMate auf der Security-Policy-Mailingliste von Mozilla. Die Zertifikate fand Ayer über die Logs des Certificate-Transparency-Systems.

Anzeige

Vom Besitzer der Domain nicht beantragte Zertifikate

Im Juli 2016 wurden insgesamt vier Zertifikate für die Domain example.com ausgestellt. Diese Domain wird von der ICANN betrieben. Ayer schreibt, er habe bei der ICANN nachgefragt, die Zertifikate seien nicht von dort beantragt worden. Die example.com-Webseite nutzt ein Zertifikat von Digicert.

Diese vier Zertifikate sind bereits zurückgezogen. Laut Ayer waren sie das bereits, als er darauf stieß. Das könnte Symantec in Erklärungsnot bringen, denn es ist damit anzunehmen, dass man dort bereits über die unberechtigte Ausstellung Bescheid wusste. Falls eine Zertifizierungsstelle fälschlicherweise Zertifikate ausstellt, sollte diese im Normalfall selbst die Öffentlichkeit und die Browserhersteller darüber informieren.

Eine Reihe von weiteren Zertifikaten wurde für diverse Varianten des Wortes "Test" erstellt. So gibt es zahlreiche Zertifikate, die als Organisation und als Ort "Test" eingetragen haben. "Ich glaube nicht, dass es eine Organisation test in test, Korea, gibt", meint Ayer, der jedoch schreibt, dass er in diesen Fällen die Domaininhaber nicht kontaktiert habe.

Einige der betreffenden Zertifikate sind für die Domain test.com ausgestellt, ein Zertifikat enthält die Domainnamen test.com, test1.com bis test9.com und test11.com. Diese Domains gehören fast alle unterschiedlichen Personen, daher ist laut Ayer nicht davon auszugehen, dass die Inhaber dieses Zertifikat beantragt hätten. Auch für diverse andere Domains wurden Zertifikate erstellt, bei denen als Organisation und Ort "Test" eingetragen war.

Weiterhin wurde keines dieser Zertifikate von der Censys-Zertifikatssuchmaschine je auf Webservern in Benutzung gesehen, was ebenfalls deutlich darauf hindeutet, dass es sich nicht um legitime Zertifikate handelt.

Google hat Symantec bereits einmal verwarnt

Für Symantec könnte dieser Vorfall unangenehm werden. Denn die Zertifizierungsstelle steht schon unter besonderer Beobachtung. Im September 2015 hatte Google festgestellt, dass Symantec unberechtigterweise Testzertifikate für google.com ausgestellt hatte. Danach hatte Symantec zunächst versucht, den Vorfall herunterzuspielen und angegeben, dass nur einige wenige Zertifikate versehentlich ausgestellt worden seien. Aus den Certificate-Transparency-Logs ging jedoch hervor, dass deutlich mehr Zertifikate betroffen waren.

Google stellte daraufhin einige Bedingungen an Symantec. So sollte Symantec künftig alle Zertifikate im Certificate-Transparency-Log hinterlegen und außerdem einen zusätzlichen Audit durchführen, der die Arbeitsweisen bei Symantec überprüft. Google-Entwickler Ryan Sleevi kündigte damals bereits an, dass man sich weitere Maßnahmen vorbehalte, wenn weitere Informationen bekannt würden.

Nun wird Symantec erklären müssen, wieso trotz der Vorfälle von 2015 keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die Ausstellung von unberechtigten Test-Zertifikaten zu unterbinden.

Wenn eine Zertifizierungsstelle wiederholt Regeln verletzt, können sich die Browserhersteller dazu entschließen, dieser das Vertrauen zu entziehen und ihre Zertifikate künftig nicht mehr akzeptieren. Das ist keine leere Drohung. Zuletzt flogen die Zertifizierungsstellen Wosign und Startcom aus den Browsern - wegen zahlreicher Regelverletzungen, und weil die Verantwortlichen nachweislich mehrfach bei der versuchten Aufklärung gelogen hatten.