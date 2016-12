Star-Wars-Fanfilm: Luke und Leia fliegen übers Wasser

Wilde Verfolgungsjagd auf dem Wasser: Luke Skywalker und Leia Organa jagen einige Sturmtruppen auf Speeder Bikes. Eine rasante Verfolgungsjagd auf dem Fluss entwickelt sich, in deren Verlauf Leia stürzt. Den letzten imperialen Soldaten erledigt Luke mit dem Lichtschwert.

Moment: Verfolgten die Geschwister die imperialen Sturmtruppen nicht durch dichten Wald? Im Original schon. Aber der Youtube-User Devin Graham, der sich auch Devin Supertramp nennt, hat einen Star-Wars-Fanfilm gedreht und dabei die Handlung kurzerhand aus dem Unterholz aufs Wasser verlegt.

Speeder Bikes fliegen mit Wasserkraft

Als Speeder Bikes kommen Jetovators zum Einsatz. Das sind Wasserfahrzeuge, die durch einen Wasserstrahl angetrieben werden. Ein Motor saugt Wasser durch einen Schlauch an und stößt es durch vier Düsen wieder aus. So hebt Wasserfahrzeug ab und bewegt sich vorwärts.

In einem zweiten Video, einem Making Of, zeigt Graham, wie die Mitarbeiter von Jetovator ihre Wasserfahrzeuge unter Aufwendung von sehr viel Klebeband in Speeder Bikes verwandelten.

Ewoks schießen mit Pfeilen

Herausgekommen ist eine rasante Variation auf den Star-Wars-Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter aus dem Jahr 1983 mit für den Aufwand vergleichsweise gut gemachten Action-Szenen. Die gleichen die Straßenbrücken aus, die den Fluss auf dem vermeintlichen Waldplaneten überspannen, und die Kinder als Ewok-Darsteller, die mit Pfeil und Bogen auf die Sturmtruppen schießen.

Mit dem Film können sich eingefleischte Fans die Wartezeit bis zum Kinostart des neuen Films aus der Star-Wars-Reihe verkürzen: Rogue One kommt am 16. Dezember in die Kinos. Die Handlung spielt kurz vor Krieg der Sterne, dem 1977 erschienenen ersten Film der Serie, der inzwischen umbenannt wurde in Episode IV - Eine Neue Hoffnung (A New Hope).