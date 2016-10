Star Citizen: Squadron 42 auf unbestimmte Zeit verschoben

Eigentlich sollte die Einzelspielerkampagne von Star Citizen noch vor Ende 2016 erscheinen, aber daraus wird nichts: Chefentwickler Chris Roberts hat bekanntgegeben, dass sich Squadron 42 verschiebt. Golem.de spekuliert, was der wirkliche Grund sein könnte.

Auf der Hausmesse Citizencon 2016 in Los Angeles hat Chris Roberts bekanntgegeben, dass Squadron 42 entgegen früheren Ankündigungen nicht mehr 2016 erscheinen wird. Der Chefentwickler von Star Citizen - in dessen Universum Squadron 42 angesiedelt ist - nannte keinen neuen Termin. Seinen Angaben zufolge arbeite das Team unter anderem noch an der Kampf-KI, der Wegfindung und dem Missionssystem. Aktuell sei die Planung, zuerst das erste von 28 Kapiteln fertigzustellen und es dann der Community zu präsentieren - und dann wohl auch einen Termin für die ganze Kampagne zu nennen.

Die Verzögerung ist keine Überraschung. Bereits auf der Gamescom 2016 hatte es entsprechende Andeutungen gegeben. Außerdem gilt Chris Roberts zwar als Visionär mit tollen Ideen, aber nicht als Entwickler mit Hang zur Pünktlichkeit. Alle seine früheren Projekte wie Wing Commander oder Strike Commander erschienen verspätet, haben die hohen Erwartungen der Community dann aber weitgehend erfüllt.

Es könnte noch einen anderen Grund geben. Auf der Gamescom 2016 hatte Roberts auf die Frage von Golem.de, ob denn Star Citizen vielleicht doch für kommende Konsolen wie die Playstation 4 Pro (damals noch Neo) oder die Xbox Scorpio erscheint, mit einem nach unserem Eindruck auffällig vagen "Nein" geantwortet - und hinzugefügt, dass es ja immer Gespräche mit allen möglichen Partnern gebe.

Wir spekulieren mal ganz frei: Erscheint das aus Star Citizen herausgelöste Squadron 42 wie bislang angekündigt für Windows-PC, aber zusätzlich für eine der neuen Konsolen - im Gegenzug für einen ordentlichen Beitrag zum Budget des Spiels durch Sony oder Microsoft? Vor allem als Starttitel für die Xbox Scorpio wäre das Squadron 42 bestens geeignet, schließlich ist die Konsole wohl leistungsstark genug und das Timing mit einer Veröffentlichung im Herbst 2017 würde gut passen.

Squadron 42 hätte durchaus das Zeug dazu, den Verkauf der Konsole anzukurbeln. Hardcorespieler dürften sich auf das Gameplay freuen, während der Massenmarkt durch digitalisierte Schauspieler wie Mark Hamill und Gary Oldman angesprochen wird.

Das größte Problem bei einer solchen Umsetzung dürfte für Roberts sein, dass ihm die Community von Star Citizen eine Konsolenversion auch der Kampagne extrem übelnehmen würde. Vielen Spielern ist es wichtig, dass das visionäre Projekt "ihrer" Plattform vorbehalten bleibt. Roberts hat Gerüchte über eine Konsolenfassung von Star Citizen bislang immer dementiert. Als Grund nannte er vor allem die mangelnde Leistungsfähigkeit der Geräte - aber das könnte sich ja derzeit in ausreichendem Maße ändern.