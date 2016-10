Spiele für Playstation VR im Test: Von der Achterbahn des Horrors bis auf die Rennpiste

Autorennen mit Driveclub VR, rasante Action mit Rigs und Until Dawn plus Detektivarbeit mit Batman: Das Spieleangebot für Playstation VR ist vom Start weg umfangreich. Golem.de stellt die interessantesten Titel vor.

Klar, der ganz große Blockbuster und Systemseller fehlt noch. Weder für Oculus Rift noch für HTC Vive oder Playstation VR gibt es bislang das eine, große Spiel, das unbedingt sein muss und für das sich die Anschaffung der Virtual-Reality-Hardware lohnen würde. Aber allein Sony hat für Playstation VR eine Reihe starker Titel veröffentlicht, die wir nach dem Ausprobieren in den letzten Tagen durchaus empfehlen können. Einige von ihnen bleiben erst mal länger auf der Festplatte der Konsole - entweder, weil sie sich so gut zur Vorführen für Bekannte und Verwandte eignen. Oder weil wir Lust haben, uns weiter mit den Spielen zu beschäftigen.

Das Testen von VR-Games ist uns übrigens schwerer gefallen als das von "normalen" 2D-Titeln. Zum einen haben die Entwickler noch viel Arbeit vor sich, was die Gestaltung und das Design angeht. Während uns klassische Spiele fast nicht intensiv genug sein können, ist das bei Virtual Reality anders. Here They Lie oder Rigs etwa machen uns wirklich Spaß - aber sie sind auch verdammt anstrengend. Ein Grund: An einem normalen Bildschirm haben wir zumindest bei gut gestalteten Games immer alles Relevante im Blick. Bei VR ist das nicht unbedingt so: Bei Rigs etwa müssen wir uns ständig aktiv umblicken, wo welche Gegner oder Extras zu finden sind, was bei längeren Partien richtig Konzentration fordert.

Ein kleines Problem ist auch das Thema Übelkeit: Wir hatten bei fast keinem der hier vorgestellten Titel größere Probleme. Aber sobald ein Spiel auch nur für leichten Schwindel oder ein unschönes Gefühl im Magen gesorgt hatte, war der Test-Tag für uns weitgehend gelaufen. Wir hatten dann keine Lust mehr auf VR und haben auch bei eigentlich "harmlosen" Spielen sehr darauf geachtet, ob es wieder losgeht oder nicht, und waren dadurch abgelenkt.

Driveclub VR

Ein Spiel, das noch sehr lange auf unserer Festplatte bleiben wird, ist Driveclub VR von den Sony-eigenen Evolution Studios. In der Virtual-Reality-Variante des schon länger erhältlichen Rennspiels sitzen wir tief im Chassis eines Sportautos und fahren dann fast wie mit einem echten Wagen über die Rennpisten. Das fühlt sich unfassbar echt an und macht zumindest uns tatsächlich sehr viel mehr Spaß als klassische Wettrennen am 2D-Monitor. Die Steuerung erfolgt mit dem Gamepad und mit Kopfbewegungen können wir uns die Landschaft um uns herum anschauen oder die Konkurrenz im Auge behalten.

Die VR-Fassung von Driveclub orientiert sich bei den Modi und der Bedienung stark an der Standardversion. Allerdings gibt es nur sechs Pisten, darunter Japan und Schottland. Die Grafik sieht eigentlich wesentlich schwächer aus - für Virtual Reality haben die Entwickler offensichtlich Geometriedetails, Effekte und Farben heruntergeschraubt. In der Praxis gefällt uns Driveclub VR trotzdem besser, weil es als Gesamterlebnis schlicht beeindruckend wirkt. Neben den Rennen gibt es übrigens auch einen Cruise-Modus, in dem wir die Pisten in aller Ruhe befahren und bewundern können.

Driveclub VR: 40 Euro, Sony, USK ab 0 Jahre.