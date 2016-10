Soziales Netzwerk: Paypal-Zahlungen bei Facebook und im Messenger möglich

Mit Paypal kann nun Geld innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook und im Messenger versandt werden. Doch der Dienst ist bisher nicht in Deutschland verfügbar.

Paypal wird seine Zahlungsdienste im Netzwerk Facebook und im Messenger anbieten. Das hat das Unternehmen bekanntgegeben. In den USA sind die Dienste künftig Teil des sozialen Netzwerks und des Messaging-Programms des Unternehmens.

"Es wird für Paypal-Kunden einfach möglich sein, ihre Paypal-Konten mit Facebook und Messenger bei Paypal Checkout zu verbinden", erklärte das Unternehmen.

Paypal-Deutschland-Sprecherin Sabrina Winter sagte Golem.de: "Das Angebot ist derzeit nur für die USA verfügbar, zu Plänen oder einem zeitlichen Rahmen einer Einführung in Deutschland können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen treffen."

Im vergangenen Monat hatte Messenger Vice President David Marcus bekanntgegeben, dass Messenger-Bots Zahlungen annehmen können und Facebook mit Partnern wie Paypal zusammenarbeitet.

Paypal wird durch neue Partnerschaften immer mächtiger

Paypal hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Quartal stark gesteigert. Der Umsatz wuchs um 18 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, wie die frühere Ebay-Tochter in der vergangenen Woche mitteilte. Der Gewinn stieg um 7 Prozent auf 323 Millionen US-Dollar. Die Ergebnisse übertrafen die Prognosen der Analysten.

Paypal hat seine Reichweite allein in den vergangenen Monaten durch Partnerschaften mit den Kreditkartenkonzernen Mastercard und Visa, dem Telekommunikationsbetreiber Vodafone und der chinesischen Handelsplattform Alibaba bereits erheblich erweitert. Mit Facebook Messenger hat der Zahlungsabwickler einen Partner, der mehr als 1 Milliarde Nutzer hat. Facebook besitzt auch Whatsapp mit über 1 Milliarde Nutzern. In Indien hat die Axis Bank, die drittgrößte Privatkundenbank des Landes, den Dienst Ping Pay gestartet. Damit lässt sich Geld innerhalb von Whatsapp an Freunde überweisen.