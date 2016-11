Sony Playstation 4 Pro: Was die erste 4K-Spielekonsole so besonders macht

Was die erste 4K-Spielekonsole so besonders macht

Mark Cerny nimmt sich Zeit - viel Zeit: Gut anderthalb Stunden lang erzählt uns der Lead System Architect der Playstation 4 Pro, wie Sony die Spielekonsole entworfen hat. Fotos und Videoaufnahmen sind nicht gestattet. Cerny spricht über die Hardware, die moderner ist als alles, was es sonst am Markt gibt, und Render-Technologien, die exklusiv für die Playstation 4 Pro entwickelt wurden.

Das Resultat ist eine Bild- und Grafikqualität, die dank Quasi-4K-UHD-Auflösung und High Dynamic Range bisher noch keine Spielekonsole erreicht hat. Und selbst Gamer, die einen 1080p-Fernseher ohne HDR-Funktion besitzen, erhalten deutlich hübschere Spiele als auf der Playstation 4.

Sony hat uns nach London eingeladen. Abgesehen von einem weiteren Journalisten nehmen am Gespräch mit Cerny nur zwei PR-Manager teil. Cerny liest zwar von einem dicken Stapel Blätter ab, beantwortet aber jede eingeworfene Frage. Immer wägt der System Architect ab, ob er detaillierte Informationen nennen oder doch lieber diplomatisch antworten soll. Das macht die Unterhaltung außerordentlich spannend, da Sony in dieser Ausführlichkeit noch nicht über eine Konsole gesprochen hat.

Für Entwickler hingegen hatte Cerny eine 434-seitige Präsentation erstellt, um ihnen alle relevanten Informationen über die Playstation 4 zu vermitteln. Die Playstation 4 Pro sieht er nicht als eine neue Generation, sondern als Zwischenschritt. Der Aufwand, den ein Studio leisten muss, um ein Spiel für die Konsole anzupassen, sei in Relation eher gering - ein einzelner Programmierer benötige nur wenige Tage bis Wochen. Dennoch wurden nicht alle der bisher über 700 verfügbaren Titel der Playstation 4 für die Playstation 4 Pro optimiert. Die Konsole verfügt über einen Basismodus, in dem Spiele, die nicht überarbeitet wurden, genauso dargestellt werden wie auf der Playstation 4.













Diese Interoperabilität ist Sony wichtig, weshalb die Hardware entsprechend ausgelegt wurde: Die Grafikeinheit enthält doppelt so viele Compute Units (CU) als die Playstation 4 - 36 statt 18. Im Prinzip hat Sony die GPU gespiegelt wie die Flügel eines Schmetterlings. Cerny betonte, dass das physisch tatsächlich so umgesetzt sei. Das resultiert in 2.304 statt 1.152 Shader-Einheiten, die mit 911 statt 800 MHz takten, was 128 Prozent mehr Teraflops ergibt als bei der PS4. Im PS4-Modus wird die Hälfte der CUs deaktiviert und die Frequenz verringert.