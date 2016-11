Sonderangebote : Händler erhalten Abmahnungen wegen Black Friday

Am Black Friday gibt es viele Sonderangebote. (Bild: George Frey/Getty Images)

Am sogenannten Black Friday locken auch zahlreiche Technikhändler in Deutschland mit Schnäppchen. Doch viele Einzelhändler wurden wegen der Verwendung des Begriffes abgemahnt - weil es einen umstrittenen Markenschutz in Deutschland gibt.