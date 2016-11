Smartphone: Oneplus 3T mit ein paar Tagen Lieferzeit verfügbar

Das Smartphone Oneplus 3T ist wie geplant verfügbar - einige Tage Lieferzeit müssen Käufer einkalkulieren. Das Nachfolgemodell des Oneplus Three bietet einen aktualisierten Prozessor, einen größeren Akku und Verbesserungen bei der Kameraausstattung.

In zwei Ausführungen kann das Oneplus 3T direkt beim Anbieter bestellt werden. Das 64-GByte-Modell kostet 440 Euro, für 480 Euro gibt es das Smartphone mit 128 GByte Flash-Speicher. Ein Steckplatz für Speicherkarten fehlt dem Smartphone - wie schon dem Vorgängermodell. Nach Angaben von Oneplus soll das 3T Ende der Woche ausgeliefert werden, wenn es jetzt bestellt wird.

Das bisherige Three wird von Oneplus nicht länger angeboten und verschwindet damit nur fünf Monate nach dem Verkaufsstart wieder vom Markt. Das 3T soll das bisherige Modell also komplett ablösen. Wer erst kürzlich ein Three gekauft hat, dürfte sich ärgern, dass es jetzt als veraltet gilt.



















Wer bereits das Three hat, muss nicht unbedingt auf das neue Modell umsteigen, wie unser Test des 3T auf Golem.de zeigt. Das 3T hat zwar einen leistungsfähigeren Prozessor, in der Praxis macht sich der Unterschied aber kaum bemerkbar. Anders sieht es aus, wenn großer Wert auf eine möglichst lange Akkulaufzeit gelegt wird. Im Videotest hält der 3T-Akku mit 15 Stunden nochmals zwei Stunden länger durch und stellt eine kleine Reserve dar.

Geringer preislicher Vorteil zur Samsung-Oberklasse

Eine weitere Verbesserung ist die 16-Megapixel-Frontkamera, mit der sich qualitativ hervorragende Selbstporträts machen lassen. Außerdem eignet sich die Kamera bestens für Videoaufnahmen. Mit dieser Ausstattung steht das neue Oneplus-Smartphone an der Spitze, was die Auflösung der vorderen Kamera angeht. Die Hauptkamera im 3T bietet einen verbesserten elektrischen Bildstabilisator, der im Vergleich zur Three-Kamera gleichmäßiger agiert.

Wer also derzeit ein gut ausgestattetes Top-Smartphone zu einem günstigen Preis sucht, kann zum 3T greifen. Käufer müssen sich aber damit abfinden, dass weiterhin kein Steckplatz für Speicherkarten vorhanden ist. Es ist zwar erfreulich, dass es das aktuelle Modell auch in einer Ausführung mit 128 GByte Speicherplatz gibt. Aber dann verringert sich der preisliche Vorteil etwa gegenüber Samsungs Galaxy S7, das derzeit für etwas mehr als 500 Euro zu haben ist.