Smarte Lautsprecher: Die Stimme ist das Interface der Zukunft

Viele haben sich bereits daran gewöhnt, mit ihrem Smartphone zu sprechen. Doch dabei wird es nicht bleiben. Im vergangenen Jahr ist endlich auch in Deutschland die künstliche Intelligenz in Form von smarten Lautsprechern in die Wohnzimmer eingezogen: Zwei Jahre nach dem Verkaufsstart in den USA haben auch die ersten deutschen Kunden Amazons Echo bekommen.

Es soll zum zentralen Steuerungselement für das smarte Haus werden und wird nur über die Sprache bedient. Auch Google will in diesem Jahr seinen smarten Lautsprecher nach Deutschland bringen und andere Unternehmen sollen bereits an Konkurrenzprodukten arbeiten. Doch hierzulande ist die künstliche Intelligenz noch ziemlich weit entfernt von ihrem Vorbild, dem Bordcomputer der Enterprise.





















































Noch sind Amazons Echo-Lautsprecher und die kleinere Version, der Echo Dot, die einzigen in Deutschland verfügbaren Geräte ihrer Art. Sie sind per WLAN mit dem Internet verbunden und lauschen mit Mikrofonen nach Befehlen des Nutzers. Das Wort "Alexa" aktiviert die künstliche Intelligenz, die dann etwa nach Sprachbefehl die Heizung herunterregeln, das Licht anschalten oder als riesige Wissensdatenbank Fragen beantworten können soll.

Echo-Testphase dauert an

Hierzulande befinden sich die Geräte noch in einer Art Testphase. Der Grund: Amazon selbst hält die in beiden Geräten genutzte künstliche Intelligenz Alexa noch nicht für fit für den deutschen Markt. Sie habe noch nicht den Zustand erreicht, um die smarten Lautsprecher alltagstauglich zu machen und müsse noch weiterentwickelt werden, teilte Amazon der Presse mit. Daher werden die Geräte vorerst auch nicht frei verkauft, sondern nur mit Einladung.































Kunden gegenüber kommuniziert Amazon das weniger offensiv - dabei ist es eine wichtige Information: Alle Erfahrungen mit Alexa stehen sozusagen noch unter Vorbehalt. Amazon äußerst sich nicht dazu, welche Fähigkeiten genau der digitale Assistent am Ende haben wird, wenn die Echo-Geräte für die Allgemeinheit angeboten werden.

Momentan haben sie noch einige Schwächen, wie sich in unserem Test gezeigt hat. Diese sind auch knapp neun Wochen später größtenteils nicht behoben. Auffällig ist etwa, wie gut das System bei den Basisfunktionen spricht und wie holprig im direkten Vergleich vorgelesen wird. Die Lesefunktionen werden vor allem von den meisten Skills verwendet.

Nutzer müssen sich anpassen

Auch beim Verständnis gibt es noch Probleme: Alexa versteht nur ganz bestimmte Formulierungen. Spricht der Nutzer einen Befehl nicht so, wie es Alexa erwartet, funktioniert die Sprachbedienung nicht. "Stelle einen Timer auf zweieinhalb Minuten", versteht die künstliche Intelligenz etwa nicht, sondern nur: "Stelle einen Timer auf zwei Minuten und 30 Sekunden".

Smarte Lautsprecher sind an sich auch dazu prädestiniert, Smart-Home-Komponenten mit Sprache zu bedienen. Bei den Echo-Geräten hapert es hier noch. Meist muss sich der Nutzer exakt an die Befehlsstruktur des betreffenden Skills halten. Weicht er davon nur minimal ab, versteht Alexa den Nutzer nicht mehr. Das Ein- oder Ausschalten des Lichts auf Zuruf gelingt dann nicht und sorgt für Verdruss.

Ein großes Problem ist auch noch der Mangel an Skills, mit denen Alexa um Fähigkeiten erweitert werden kann. Während es für die US-Variante bereits weit über 3.000 gibt, fehlen in Deutschland noch wichtige Funktionen.