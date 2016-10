Slaps and Beans: Vier Fäuste für ein Computerspiel

"Hat dir eigentlich schon mal einer mit einem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen?": Für solche Sprüche lieben die Fans Bud Spencer und Terence Hill - und sind offenbar auch bereit, Geld in ein offizielles Spiel mit den beiden zu stecken. Auf Kickstarter will das italienische Entwicklerstudio Trinity Team 130.000 Euro für die Produktion von Slaps and Beans sammeln, was vermutlich auch klappt.

Anzeige

Slaps and Beans ist offiziell lizenziert. Es soll ein einzeln oder im Koop-Modus spielbares Prügelspiel werden, aufgelockert durch Minigames. Im Mittelpunkt stehen natürlich Bud Spencer und sein Filmkompagnon Terence Hill, die allerlei Ganoven verkloppen. Die Handlung soll eine Hommage an mehrere Filme der beiden sein, Details darüber liegen noch nicht vor. Neben Schauplätzen in Miami, einer Tropeninsel und einem Westernszenario soll es vor allem zahlreiche Zitate der beiden geben.

Das Spiel wurde laut den Entwicklern noch von dem im Sommer 2016 gestorbenen Bud Spencer selbst unterstützt und freigegeben, die Grafik bezeichnet Trinity Team selbst als "Retro". Slaps and Beans soll im Dezember 2017 für Windows-PC, MacOS und Linux erscheinen. Vorher ist eine Early-Access-Phase auf Steam geplant.