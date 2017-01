Samsung zum Galaxy Note 7: Schuld waren die Akkus

Über drei Monate hat sich Samsung Zeit genommen, die Ursache für das Desaster rund um das Galaxy Note 7 zu untersuchen. Wenig überraschend benennt Samsung die Akkus im Galaxy Note 7 als die Ursache für die Brände. Dass einer der beiden Akkus von Samsung selbst stammte, wird dabei tunlichst verschwiegen.

Erster Rückruf half nichts

Bevor Samsung das Galaxy Note 7 Anfang Oktober 2016 komplett vom Markt genommen hatte, gab es einen Rückruf der Geräte. Kunden konnten das Smartphone gegen ein überarbeitetes Modell austauschen. Aber auch die Austauschgeräte entzündeten sich und Samsung nahm die Smartphones als Reaktion darauf komplett vom Markt. Anfangs war Samsung sehr darum bemüht, die Brände als Einzelfälle abzutun.

Die erste Charge des Galaxy Note 7 lief mit einem Akku von Samsung SDI Batteries, also einem Unternehmenszweig aus dem eigenen Hause. Beim Austauschmodell wurde dann ein Akku von ATL eingesetzt. Das belegen interne Unterlagen, über die Bloomberg bereits im Oktober 2016 berichtet hatte - kurz nachdem das Gerät vom Markt genommen wurde. Am Design des Galaxy Note 7 gab es nach derzeitigem Kenntnisstand keine Änderungen. In beiden Modellen war der Akku nicht ohne weiteres vom Kunden wechselbar.

Kurzschlüsse in den Akkus

Samsung hat drei externe Einrichtungen mit der Untersuchung des Galaxy-Note-7-Vorfalls beauftragt. UL und Exponet sollten die Akkus untersuchen und der TÜV Rheinland hat die Produktionsbedingungen rund um die Akkus untersucht. Bei der Untersuchung der Akkus zeigte sich, dass beide Akkus verschiedene Fehler aufweisen, die in beiden Fällen zu Kurzschlüssen führten und somit die Geräte in Brand setzten.

In den von Samsung bereitgestellten Untersuchungsergebnissen wird alles daran gesetzt, die Hersteller der Akkuzellen nicht zu benennen. Es wird nur von Unternehmen A und B gesprochen, von denen die verschiedenen Akkus stammten. Hinter Unternehmen A steckt eine Samsung-Tochter. Wie Fotos der Prüfer zeigen, saß der von Samsung SDI Batteries stammende erste Akku sehr stramm im Gehäuse des Galaxy Note 7. Der zu geringe Platz für den Akku im Galaxy Note 7 ist bereits Anfang Dezember 2016 in einer unabhängigen Untersuchung als Ursache für die Brände vermutet worden.

Wie die von Samsung beauftragten Untersuchungen zeigen, hatten auch die Zellen innerhalb des ersten Akkus zu wenig Platz und führten somit zu Kurzschlüssen. Auch die ATL-Akkus waren so stark auf geringes Volumen optimiert, dass es auch hier zu Kurzschlüssen gekommen ist - wenn auch an anderen Stellen des Akkus.

Akkuvorgaben kamen von Samsung selbst

Samsungs Chef der Mobile-Abteilung, DJ Koh, hatte die Vorstellung der Ergebnisse genutzt und sich bei Kunden und Partnern für die Vorfälle entschuldigt. Außerdem wurde zugesichert, dass neue Verfahren implementiert würden, die solche Vorfälle in der Zukunft verhindern sollten.

"Samsung hat die Zielspezifikationen für die im Note7 eingesetzten Akkus vorgegeben. Entsprechend übernehmen wir die Verantwortung für die Fehler, die bei der Entwicklung und Herstellung der Akkus geschehen sind", sagte DJ Koh. Samsung habe die Fehler erst nach der Markteinführung des Galaxy Note7 entdeckt.

Kein Galaxy S8 zum MWC

Im Gespräch mit Reuters sagte Koh, dass Samsung zum MWC Ende Februar 2017 in Barcelona kein neues Galaxy-S-Modell vorstellen wird. Seit einigen Jahren nutzt Samsung die Mobilfunkmesse dazu, das neue Oberklasse-Smartphone aus dem eigenen Hause zu präsentieren. Er machte keine Angaben dazu, wann es vorgestellt wird. Derzeit wird ein Termin Ende März oder Anfang April 2017 erwartet.