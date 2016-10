Samsung: Vertrieb und Austausch des Galaxy Note 7 gestoppt

Nach den jüngsten Brandvorfällen stoppt Samsung nicht nur die komplette Produktion, sondern auch weltweit das Austauschprogramm für das Galaxy Note 7 . Händler und Netzbetreiber sollen das Gerät nicht mehr in Umlauf bringen.

Samsung hat nach der Produktion auch sein Austauschprogramm des Galaxy Note 7 weltweit gestoppt. Kunden mit einem Gerät der ersten Generation, das möglicherweise einer Brandgefahr unterliegt, sollen künftig kein neues Gerät mehr erhalten. Stattdessen fordert der südkoreanische Hersteller die Nutzer dazu auf, andere Umtauschoptionen zu wählen.

Händler sollen Gerät nicht mehr in Umlauf bringen

Netzbetreiber und Händler fordert Samsung dazu auf, jegliche Vertreibung des Galaxy Note 7 ab sofort zu unterlassen. Diese Aufforderung sowie der Produktions- und Umtauschstopp gelten so lange, wie die aktuellen Untersuchungen andauern.

In der vergangenen Woche sind einige Fälle bekanntgeworden, in denen Austauschgeräte des Galaxy Note 7 Feuer gefangen haben oder eine starke Rauchentwicklung verursachten. Nach den Problemen mit den ersten Note-Geräten sollten die Austausch-Smartphones eigentlich dank neuem Akku sicher sein.

Austausch hat das Problem nicht behoben

Dass es jetzt auch zu Problemen mit den neuen Geräten kommt, bedeutet einen großen Schaden für Samsung - nicht nur finanziell, sondern auch vom Image her. In den vergangenen Wochen hatte der Hersteller ein allumfassendes Rückrufprogramm gestartet, an dessen Ende das Problem eigentlich beseitigt werden sollte.

Dass Samsung nicht nur die Produktion stoppt, sondern seine Handelspartner darüber hinaus noch dazu auffordert, das Gerät nicht mehr zu vertreiben, wirft kein gutes Licht auf den Hersteller. Seinen Kunden rät Samsung, sofort ihr Galaxy Note 7 auszuschalten und nicht mehr zu verwenden.

Mit welchem Resultat die aktuelle Untersuchung ausgehen wird, ist noch nicht abzusehen. Das Galaxy Note 7 entwickelt sich aber mit steter Gewissheit zu einem Image-Problem für Samsung.