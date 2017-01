Ryzen: AMD erläutert X370-Chipsatz und zeigt AM4-Mainboards

Die neuen Ryzen- CPUs können mit diversen Chipsätzen kombiniert oder ohne genutzt werden. Die Anzahl an PCIe-3.0-Lanes fällt zwar mäßig aus, dennoch sind die AM4-Platinen mit X370-Chipsatz gut ausgestattet.

AMD hat auf der Consumer Electronics Show 2017 den X370 genannten Chipsatz für die AM4-Plattform angekündigt. Der Chip wird über den bereits vorgestellten Modellen B350 und A320 positioniert, da er über mehr Anschlüsse verfügt. Passend dazu präsentierte AMD eine Auswahl diverser Mainboards seiner Partner. Derzeit seien rund 50 Platinen in Arbeit, die in den kommenden Monaten im Handel erhältlich sein sollen.

Vor Ort gab es einzig Boards im ATX- und Micro-ATX-Formfaktor zu sehen, AMD verprach aber auch Platinen in Mini-ITX-Bauweise. Gespräche mit einigen Partnern bestätigten diese Pläne - es dürfte also nicht an vielfältigen Optionen zum Start der Plattform oder bis Ende des Jahres mangeln. Die Platinen unterstützen aktuelle Anschlüsse und Schnittstellen nativ, darunter Slots für NVMe-SSDs als M.2-Kärtchen und die U.2-Variante für 2,5-Zoll-NVMe-SSDs. Auch USB 3.1 Gen2 inklusive Headern für Front-Panels von Gehäusen finden sich.







Die Ryzen-CPUs sind wie die APUs namens Bristol Ridge neben PCIe-3.0-Lanes auch mit Sata- und USB-Ports ausgestattet, ein Chipsatz ist daher nicht zwingend notwendig. Ein Ryzen-Prozessor weist 16 PCIe-3.0-Lanes für Grafikkarten auf, hinzu kommen vier weitere PCIe-Lanes. Diese können komplett für eine SSD oder alternativ für zwei Sata-Ports und eine SSD mit zwei PCIe-Lanes verwendet werden. Zudem sind vier USB-3.0-Ports integriert.

Mit dem neuen X370 kommen noch einmal vier PCIe-3.0-Lanes, die auch als zwei Sata-Express-Ports nutzbar sind, und vier reguläre Sata-6-GBit/s-Anschlüsse hinzu. Für PCI-Slots, Ethernet- oder zusätzliche USB-3.1-Gen2-Controller stellt der Chipsatz weitere acht PCIe-2.0-Lanes bereit. Mit zwei USB-3.1-Gen2, sechs USB-3.0- und sechs USB-2.0-Ports ist der X370 gut ausgestattet. Er unterstützt Overclocking und anders als der B350 auch Crossfire sowie SLI. Was es nicht gibt, ist Intels Optane Memory.







Zum Vergleich: Intels aktueller Top-Chipsatz, der Z270, weist 24 PCIe-3.0-Lanes auf. Hinzu kommen sechs Sata-6-GBit/s-Ports und zehn USB-3.0-Anschlüsse. Allerdings fehlt natives USB 3.1 Gen2, dafür müssen entsprechende Controller von Asmedia an die PCIe-Lanes angeschlossen werden.

Bis zur Veröffentlichung der AM4-Plattform für Endkunden soll es noch ein paar Wochen dauern, die Partner feilen derweil an den UEFIs für die Platinen. AMD selbst spricht als Termin für die Ryzen-CPUs vom ersten Quartal 2017.