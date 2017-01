Glasfaser: Ratingen baut komplett auf FTTH aus

Ausbauziel der KomMITT ist es, flächendeckend für Privat- und Gewerbekunden in Ratingen ein Angebot von Glasfaserzugängen verfügbar zu machen. "Die derzeitige Planung sieht den kompletten Ausbau bis zum Jahr 2022 vor", sagte Unternehmenssprecher Christian Reul Golem.de auf Anfrage. KomMITT Ratingen der Stadtwerke baut und betreibt ein eigenständiges Glasfasernetz für Geschäftskunden unter der Marke KomMITT und für Privatkunden unter der Marke Rapeedo.

Generell würden die Anschlüsse in Form eines FTTH-Ausbaus realisiert, "da dies die derzeit besten technischen Rahmenbedingungen liefert. Für besondere Anforderungen, wie beispielsweise in der Wohnungswirtschaft, können auch FTTB-Anschlüsse errichtet werden", erklärte Reul. Die Stadt hat rund 88.000 Einwohner.

Privatkunden-Produkte sind derzeit mit Datenübertragungsraten von 25 MBit/s im Download und 2,5 MBit/s im Upload und bis maximal 500 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload verfügbar. Eine Telefonie-Flatrate für Verbindungen zu Festnetzanschlüssen innerhalb Deutschlands gehört meist dazu. Es findet keine Drosselung ab einem bestimmten monatlichen Volumen statt, es würden echte Flatrates geboten, betonte der Sprecher.

Tripple-Play verfügbar

Optional können Kunden auch TV-Programme beziehen, die über die eigene TV-Kopfstation der KomMITT ins Netz eingespeist werden. Insgesamt werden rund 360 TV- und Radioprogramme angeboten.

Seit dem Jahr 2014 werde FTTH ausgebaut, in dem sukzessive Glasfaser in den verschiedenen Ortsteilen verlegt werde. Die Resonanz auf FTTH-Produkte sei "sehr hoch". Privatkunden fragten meist asymmetrische Produkte mit 100 MBit/s und darüber nach. Bei gewerblichen Kunden seien symmetrische Anbindungen angesagt, häufig in Verbindung mit IP-Telefonanlagen.

Rapeedo Glasfaser 25 kostet 35 Euro im Monat, 50/5 MBit/s inklusive Telefonie sind für 42,50 Euro erhältlich. Der 100/10-MBit/s-Zugang wird für 47,50 Euro angeboten. Rapeedo Glasfaser 200 (200/20 MBit/s) kostet 55 Euro und der schnellste Zugang Glasfaser 500 (500/50 MBit/s) ist für 89,50 Euro zu haben. Kunden der Stadtwerke Ratingen wird ein monatlicher Rabatt von 5 Euro eingeräumt. Bei allen Produkten wird dem Kunden eine Fritzbox zur Verfügung gestellt.

Die Preise gelten über die ersten 24 Monate Vertragslaufzeit hinaus. In aktuellen Ausbaugebieten bis zum Beginn der jeweiligen Tiefbauphase stellt die KomMITT ihren Kunden einen standardisierten Hausanschluss kostenlos zur Verfügung. "Die verfügbaren Bandbreiten werden sich auch zukünftig der Nachfrage anpassen", sagte Reul. Der Netzbetreiber hatte Mitte 2016 das 500-MBit-Produkt für Privatkunden eingeführt, so dass die derzeitige Planung in diesem Jahr keine Erhöhung der Datenrate vorsieht.