Projekt Titan: Apple will Anti-Kollisionssystem für Autos patentieren

Sensoren sollen künftig erkennen, ob Autos und andere Hindernisse vor ihnen in Bewegung sind oder stehen, um Kollisionen zu vermeiden. Ein solches System will Apple patentieren und zeigt damit zum zweiten Mal öffentlich Interesse an Autothemen, die dem Unternehmen seit langem nachgesagt werden.

Apple hat in den USA einen Patentantrag für ein Anti-Kollisionssystem für Autos eingereicht.

Mit Hilfe von Maschinenlernen und maschinellem Sehen will Apple Sensorsignale auswerten, um aus den zwei- und dreidimensionalen Messdaten zu erkennen, ob es sich um bewegliche oder um stehende Hindernisse handelt und wohin sie sich gegebenenfalls bewegen. Entsprechend soll das Fahrzeug reagieren können und Wahrscheinlichkeiten für baldige Zusammenstöße errechnen. Je nach erkannter Situation sollen dann Brems- oder Ausweichmanöver ausgeführt werden. Eine Patentanmeldung oder ein erteiltes Patent ist allerdings kein Garant dafür, dass die beschriebene Technik auch in Produkten mündet. Eine Vielzahl von Patenten dient nur dazu, der Konkurrenz bestimmte Lösungswege zu verbauen.

Es gilt seit vielen Monaten als offenes Geheimnis, dass Apple in den Automarkt vorstoßen möchte. Eine offizielle Ankündigung gab es allerdings nie, was bei Apple zur Firmenphilosophie gehört. Doch ganz geheim halten lassen sich solche Pläne wegen ihrer Außenwirkung nicht. Zum einen wurde von Apple viel Personal angeworben, das aus der Automobilindustrie stammt und zum anderen hat Apple Kontakt mit dem US-Behörden aufgenommen. So hat Apple sich in einem Brief an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA dafür eingesetzt, dass Tests autonomer Fahrzeuge möglichst wenig eingeschränkt werden. Der Brief von Apple vom 22. September 2016 wurde öffentlich bekannt. In dem fünfseitigen Schreiben zeigt sich Apple nicht nur interessiert an der Technik autonomer Fahrzeuge sondern betont, in die Erforschung selbstlernender Maschinen zu investieren. Das Potenzial selbstfahrender Autos werde als enorm groß eingeschätzt. Nach Einschätzung von Apple könnten mit autonom agierenden Fahrzeugen viele Millionen Unfälle jährlich verhindert werden.

Seit mehr als einem Jahr gibt es Medienberichte, wonach Apple unter dem Codenamen Project Titan ein eigenes Auto bauen wolle. Dafür gibt es aber keine offizielle Bestätigung. Zwischenzeitlich sollen 1.800 Mitarbeiter bei Apple an dem Projekt beteiligt gewesen sein.

Es gibt die Vermutung, dass das ursprüngliche Vorhaben aufgrund großer Schwierigkeiten nicht wie geplant fortgesetzt werde und nun kein Auto mehr gebaut werde. Kürzlich sollen Hunderte Mitarbeiter bei Apple entlassen oder versetzt worden sein, die zuvor an Project Titan gearbeitet haben. Die verbleibenden Beschäftigten sollen bei Apple an Softwarelösungen für autonomes Fahren arbeiten. Es wäre dann denkbar, dass die Apple-Lösung von Autoherstellern in ihren Geräten genutzt wird. Apple wolle gegen Ende 2017 prüfen, ob die Arbeiten fortgesetzt würden.