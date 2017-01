Notebook: Apple will Akkuprobleme beim MacBook Pro nochmal untersuchen

Apple will Akkuprobleme beim MacBook Pro nochmal untersuchen

Apples Marketingchef Phil Schiller hat Nutzern über Twitter zugesagt, die Akkulaufzeiten ihrer neuen Macbook Pro untersuchen zu lassen, wenn diese außergewöhnlich kurz seien. Den Betroffenen soll eine Kurznachricht mit einer Anleitung zur Übermittlung der Diagnosedaten zugeschickt werden. Ein Betroffener twitterte jüngst, dass dies bisher noch nicht geschehen sei.

Anzeige

Apple überarbeitete auch sein Supportdokument, das zumindest eine Erklärung dafür liefert, warum es anfänglich so aussieht, als benötigten die neuen Notebooks besonders viel Akkuleistung. In der Einrichtungsphase kann das Macbook viel Leistung einfordern, wenn die interne Suche Spotlight mit der Indizierung beschäftigt ist, oder wenn große Mengen von E-Mails oder Fotos synchronisiert werden müssen. Sollte das Notebook nur über WLAN ins Internet gelangen, könnten solche Vorgänge laut Apple mehrere Tage dauern. Anders gesagt: Eine sinnvolle Aussage über die Akkulaufzeit kann erst nach einigen Tagen getroffen werden.

In den Supportforen von Apple und Macrumors sowie bei Reddit häufen sich Berichte von Anwendern, die mit der Laufzeit des neuen Macbook Pro mit Touch Bar unzufrieden sind. Apple gibt an, dass die Geräte bis zu zehn Stunden liefen. Es gibt jedoch Anwender, die nach eigenen Angaben nicht einmal vier Stunden lang ohne Netzteil auskommen, obwohl sie nur mehrere Safari-Tabs offen halten, keine Videos ansehen und per WLAN online sind. Einige Anwender machen die AMD Radeon Pro verantwortlich, die angeblich oft unnötigerweise anstelle der integrierten Intel-Grafiklösung genutzt werde.

Golem.de ist es schon passiert, dass migrierte MacOS-Installationen zu deutlich reduzierten Akkulaufzeiten auf neuer Hardware führten und eine Neuinstallation des Systems half.

Mit einem 15 Zoll großen Macbook Pro mit Touch Bar und schnellem i7-Prozessor (3,3 GHz, 16 GByte RAM, 1 TByte SSD) bei einem frischen Betriebssystem (ohne zusätzliche Softwareinstallation) gelang es uns bei 50 Prozent Helligkeit, eingeschaltetem WLAN-n und Websurfen mit Safari etwa sieben Stunden ohne Netzteil auszukommen. Um einen Test mit mehrfacher Wiederholung handelte es sich dabei allerdings nicht, sondern nur um eine Beobachtung aus der Praxis.

Einige bisher erschienene Tests ergaben Akkulaufzeiten von etwa 9 bis 9,5 Stunden. Doch auch dabei gibt es eine Ausnahme: Im Test von The Verge wurden nur 5,5 Stunden Laufzeit erreicht.

Der Consumer Report in den USA ermittelte bei einem Test von drei verschiedenen Macbook Pro (2016) sehr unterschiedliche Laufzeiten. Ein Gerät mit Touch Bar erzielte im ersten Test eine Akkulaufzeit von 16 Stunden, im zweiten Test 12,75 Stunden und im dritten Test nur noch 3,75 Stunden. Auch bei den anderen Apple-Notebooks gab es laut Consumer Report, die erstmals keine Empfehlung für das neue Macbook Pro gaben, ähnlich inkonsistente Ergebnisse.