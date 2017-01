Nintendo: Switch erscheint am 3. März

Ohne Regionalsperre und gleich mit dem neuen The Legend of Zelda: Nintendo hat auf einer Präsentation die wichtigsten Rahmendaten seiner Hybridkonsole Switch bekanntgegeben. Das interessanteste technische Detail war das über die Akkulaufzeit der Mobilversion.

Auf einer Präsentation in Tokio hat Nintendo bekanntgegeben, dass Switch weltweit am 3. März 2017 erhältlich sein wird. Der offizielle US-Preis liegt bei 300 US-Dollar - da kommen aber noch die Steuern dazu. Das dürfte einem Preis in Europa von rund 350 Euro entsprechen, was der Hersteller aber bislang nicht bestätigt hat. Die Hybridkonsole soll ohne Regionalsperre (Region Lock) erscheinen, so dass Spieler ihre Daddelware überall auf der Welt kaufen können. Allerdings hat Nintendo die kleine Einschränkung gemacht, dass die Spiele "im Allgemeinen" ungesperrt sind. In Einzelfällen könnte das also auch mal anders sein.

Das Gerät wird in zwei Versionen zum gleichen Preis erscheinen. Zum einen mit zwei grauen Joy-Cons - so heißen die seitlich angebrachten Eingabeflächen. Und zum anderen mit je einem hellroten und hellblauen Joy-Con. In der Verpackung befinden sich außerdem das kapazitive Multi-Touchscreen-Teil - die eigentliche Konsole - und eine Halterung für zu Hause. Dazu kommt eine Halterung, in der die Eingabegeräte zu Hause verwendet werden können, sowie ein Netzteil, ein HDMI-Kabel und zwei Halteschlaufen. Ein Pro-Controller im klassischen Design wird separat angeboten.

Am linken Joy-Con befindet sich ein Aufnahmeknopf, der es den Spielern ganz einfach ermöglicht, Screenshots beim Spielen zu machen, die sie dann über die sozialen Netzwerke mit ihren Freunden teilen können. Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit Amiibo-Figuren sowie über eine Infrarot-Bewegungskamera. In dafür entwickelten Spielen registriert diese Kamera die Entfernung, die Umrisse und die Bewegungen naher Objekte, so Nintendo. Sie soll etwa feststellen können, wie weit die Hand des Spielers vom Controller entfernt ist und ob sie etwa den Umriss von Stein, Schere oder Papier formt. In beiden Joy-Con ist zudem eine HD-Vibration integriert.

Zu Hause sollen sich bis zu acht Konsolen über die eingebaute kabellose Netzwerkfunktion verbinden lassen; dank eingebauter Aufsteller können die Spieler sie übrigens überall aufrecht vor sich hinstellen und sich dann auch ohne TV-Verbindung mit Hilfe der Joy-Con gemeinsam ins Vergnügen stürzen.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Switch soll ein neues Onlinenetzwerk starten. Das wird die ersten Monate - im Testbetrieb - kostenlos verfügbar sein und mindestens die gängigen Funktionen wie Multiplayer, Matchmaking und so weiter bieten. Im Herbst 2017 wird das Ganze dann kostenpflichtig. Preise hat Nintendo dafür noch nicht bekanntgegeben.

Außerdem hat der Hersteller angekündigt, im Laufe des Jahres eine App für Smartphone und Tablets herausbringen zu wollen, die sich über das Internet mit Nintendo Switch verbindet und dafür sorgt, dass die Spieler untereinander chatten können, während sie gemeinsam einen mit dieser App kompatiblen Titel spielen. Details hierzu soll es ebenfalls erst später geben.

Zur Hardware hat die Firma ebenfalls keine wesentlichen neuen Informationen veröffentlicht. Das interessanteste Detail: Das Mobilteil soll je nach Spiel mit einer Akkuladung zwischen 2,5 und 6 Stunden durchhalten. Diese enorme Bandbreite dürfte in erster Linie von der jeweiligen Auslastung der Prozessoren und der Helligkeit abhängig sein.

Nintendo sagt, dass etwa The Legend of Zelda mit voll geladenem Akku rund drei Stunden lang spielbar sein wird. Bei den Details der von Nvidia zugelieferten Tegra-Chips gehen wir zumindest vorerst weiter davon aus, dass frühere und ziemlich glaubwürdige Meldungen über die Hardware korrekt sind.

Die vielleicht wichtigste Frage zu Switch hat Nintendo erst ganz am Schluss seiner Präsentation geklärt: Das in einer offenen Welt angesiedelte Rollenspiel The Legend of Zelda - Breath of the Wild wird gleich zum Start der Konsole erhältlich sein. Der vermutlich wichtigste Systemseller für die nächste Monate ist damit vom Start weg verfügbar, was den Abverkäufen vermutlich sehr helfen wird.