Nintendo Switch: Drei Stunden Mobilnutzung und 32 GByte interner Speicher

Am 13. Januar 2017 will Nintendo weitere Informationen über Switch veröffentlichen. Falls die aktuellen Leaks stimmen - woran es wenig Zweifel gibt - dann hat die Firma möglicherweise nicht mehr viel Neues zu sagen. Unter anderem ist bekannt geworden, dass der für unterwegs gedachte Teil der Konsole, also quasi das Tablet, über einen gewöhnlichen USB-Anschluss (2.0 oder 3.0) aufgeladen wird, und damit rund drei Stunden mobiles Gaming erlaubt. Ein Austausch des Akkus ist nicht vorgesehen.

Die Konsole soll über einen internen Speicher von 32 GByte verfügen. Es sollen keine größeren Konfigurationen geplant sein. Allerdings soll der Speicherplatz mit Micro-SD-Karten erweitert werden können. Switch soll über ac-WLAN auf das Internet zugreifen können. LTE oder ähnliche mobile Datenstandards soll das Gerät nicht beherrschen, wohl aber Bluetooth LE.

Die Benutzeroberfläche soll sich grob an den Kacheln der Wii U und dem 3DS orientieren, aber noch etwas übersichtlicher gestaltet sein. Gekaufte Spiele sollen an das Nutzerkonto gebunden sein, nicht an die Hardware. Ob das nur für online gekaufte Titel gilt, oder auch für solche aus dem stationären Handel, ist momentan noch unklar - bei letzteren dürften die Kunden wegen des dann nicht mehr möglichen Weiterverkaufs nicht gerade zufrieden sein.

Zum Start der Konsole sollen drei Titel von Gamecube über die Virtual Console verfügbar sein: Super Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee und Luigi's Mansion - also echte Highlights, die aber keine grafischen oder sonstigen Verbesserungen erhalten sollen. Zum Start der Switch soll außerdem von Ubisoft das Spiel Rabbids & Mario erscheinen - also das erste Aufeinandertreffen der Häschen von Ubisoft und des Klempners von Nintendo, was ziemlich skurril werden dürfte.

Offenbar keine Cowboys auf Switch

Es gibt auch erste Hinweise auf Spiele, die aus unterschiedlichen Gründen nicht für Switch erscheinen sollen. Zumindest laut der Gerüchteküche wird es weder Red Dead Redemption noch Mass Effect Andromeda oder Overwatch auf Nintendos neue Konsole schaffen.

Die aktuellen Gerüchte stammen aus einer Reihe unterschiedlicher Quellen. Darunter ist auch die britische Videospiele-Journalistin Laura Kate Dale (unter anderem auf Reddit), die schon früher mit Voraussagen zur Switch richtig lag. Außerdem gibt es eine Veröffentlichung bei der US-Zertifizierungsstelle FCC, mit der eigentlich nur Switch gemeint sein kann.

Bereits in der Vergangenheit gab es detaillierte, ebenfalls glaubwürdige Hinweise unter anderem zur Leistungsfähigkeit von Switch. So glaubwürdig das alles wirkt: Was die Konsole wirklich alles im Kasten hat, wissen wir mit absoluter Gewissheit erst ab Mitte Januar 2017. Das Gerät soll weltweit im März 2017 in den Handel kommen.