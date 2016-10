NES Classic Mini: Nintendo zeigt Darstellungsoptionen und 60-Hz-Modus

In einem neuen Video gibt Nintendo einen Vorgeschmack auf die Retro-Konsole Nintendo Classic Mini. Der Emulations-Nachbau des Nintendo Entertainment Systems (NES) bietet mehrere Funktionen, die nicht nur Retro- sondern auch Import-Fans vergangener Tage interessieren dürften.

So wird die Mini-Konsole beispielsweise sämtliche integrierte Spiele in der Original-Geschwindigkeit abspielen. Wer sich an vergangene Zeiten erinnert: Damals, Ende der 1980er und auch 1990er Jahre war die Welt noch in 50 und 60 Hz aufgeteilt mit dem Ergebnis, dass Spiele in Europa langsamer liefen. Viele Konsolen-Fans schwören deswegen bis heute auf Importe, auch wenn es mitunter saubere 50-Hz-Anpassungen gab. Einen 50-Hz-Modus gibt es nicht. Wer sich also an Musikstücke von damals erinnert, wird vielleicht erst einige Probleme bekommen, denn auch Musik wurde häufig verlangsamt abgespielt.

5-Kanal-Ton und 256 x 224 Pixel auf einem Full-HD-Fernseher

Interessant sind vor allem die Darstellungsoptionen. Die kleine Konsole wird per HDMI angeschlossen, was mit einer alten Konsole nur mit Umwegen geht. Die Spiele werden im 4:3-Modus dargestellt, was damaliger Stand der Technik war. Wem das Bild auf seinem flachen Bildschirm für einen Retro-Abend zu scharf ist, der darf es mit einem CRT-Filter künstlich verschlechtern und so einen alten Röhrenfernseher emulieren. Es gibt aber auch einen sogenannten Pixel-Perfect-Modus.

Das ist eine Ansicht mit gigantischen rechteckigen Pixeln, wenn man bedenkt, dass die NTSC-Konsole damals nur 256 x 224 Pixel bot, die mit der Mini-Konsole üblicherweise auf einem Fernsehgerät mit 1.920 x 1.080 Pixeln dargestellt wird. Wer sich über den 5-Kanal-Ton wundert, der von Nintendo angegeben wurde: Damit ist nicht etwa das Ansprechen unterschiedlicher Lautsprächerkanäle gemeint, sondern die damals übliche maximale Anzahl von Tönen. Wenn also ein Soundeffekt zu viele Töne erzeugt, dann muss etwa die Hintergrundmusik leiden. Auch das beherrscht das Nintendo Classic Mini.

Informationen zur Speicherung bietet Nintendo auch. Während es früher Luxus war, auf einem Spielmodul eine Batterie zu haben, um Spielstände zu speichern, erwartet das ein Spieler heutzutage. Abende, in denen ein ganzes Spiel von vorne bis hinten durchgespielt werden musste, gehören der Vergangenheit an.

Es sei aber erwähnt, dass viele der integrierten Spiele auch damals schon einen Speicherpunkt boten und die Batterien in den Modulen durchaus mehrere Jahrzehnte überstanden. Die Speicherung auf dem Mini Classic unterscheidet sich aber von der damaligen. Es gibt vier sogenannte Suspend Points je Spiel. Man kann offenbar an jeder Stelle speichern.

Nintendo wird die Konsole nicht nur in Europa veröffentlichen und so mancher Import-Fan vergangener Zeiten dürfte sich nach der japanischen Version sehnen. Nintendo wird den Family Computer (Famicom), die japanische Variante des NES, mit anderen Spielen veröffentlichen - einige davon offenbar von dem damals verfügbaren Disketten-System. Wir können das aber nicht mit Bestimmtheit sagen.

Zu den Highlights des japanischen Systems gehören Contra (hierzulande als zensierte Version unter dem Namen Probotector bekannt), Final Fantasy III und Double Dragon 2. Rund 6.000 Yen wird das System kosten.

Nintendos Retro-Konsole erscheint am 11. November 2016 zu einem Preis von rund 70 Euro. Die Controller kosten einzeln rund 10 Euro. Zu den Highlights des Systems gehören der Konami-Arcade-Klassiker Gradius sowie Castlevania I + II. Beides Spiele, die als Original nur noch gegen viel Geld aufzutreiben sind. Neben zahlreichen allgemein bekannten Nintendo-Klassikern bietet die Konsole zudem Capcoms Ghosts and Ghoblins sowie Mega Man 2 und Squares Final Fantasy.