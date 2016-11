Moto Z Play mit Akku-Mod im Praxistest: Akkuwunder hält eine Arbeitswoche durch

Mehrere Tage ein Smartphone verwenden, ohne es zwischendurch an die Steckdose hängen zu müssen: Diesen Traum macht das Moto Z Play wahr - mit angedocktem Akku-Mod ist sogar noch mehr möglich. Die Einschränkungen für den Nutzer fallen dabei erfreulich gering aus.

Es ist lästig, den Smartphone-Akku mehrmals in der Woche aufladen zu müssen. Lenovos Moto Z Play allein reduziert die Mühe schon mehr als jedes andere Smartphone am Markt. Das neu hinzugekommene Akkumodul Offgrid Power Pack von Incipio soll das Laden noch seltener nötig machen. Wir haben getestet, wie das klappt.

Anzeige

Das Smartphone selbst ist solide ausgestattet. Der Acht-Kern-Prozessor Snapdragon 625 arbeitet mit einer maximalen Taktrate von 2 GHz und sorgt zusammen mit 3 GByte Arbeitsspeicher dafür, dass das Gerät im Alltag immer zügig reagiert. Der Flash-Speicher fällt mit 32 GByte angenehm groß aus, und ein Steckplatz für Micro-SD-Karten ist vorhanden. Es gibt eine Variante, bei der neben einer SD-Karte zwei SIM-Karten statt nur einer verwendet werden können; sie ist allerdings nur bei Lenovo erhältlich.







































Angetan sind wir auch vom 5,5 Zoll großen Amoled-Display, das bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln alle Inhalte klar und scharf darstellt. Die 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite nimmt Fotos mit einer ordentlichen Schärfe auf. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 5 Megapixeln und kann ein LED-Fotolicht zuschalten. Wir haben das Gerät bereits getestet und sind zu dem Schluss gekommen: So muss ein modulares Smartphone aussehen! Das neue Modul soll es nun noch attraktiver machen.

Wie die anderen Moto-Mods wird die Incipio-Erweiterung einfach an die Rückseite des Smartphones angesteckt. Alle Mods halten mit Magneten so fest am Smartphone, dass es zunächst Kraftaufwand braucht, sie zu lösen, bis man den Dreh raus hat. Versehentlich lösen sie sich nicht.

Mod macht Smartphone dicker und schwerer

Das Akkumodul selbst ist 6,2 mm dick, so dass sich eine Gesamtdicke von 13,2 mm ergibt, wenn es am Moto Z Play angedockt ist. Statt 165 wiegt das Smartphone damit 250 Gramm und ist vergleichsweise schwer und klobig. Allerdings vergisst man das schon nach kurzer Zeit, denn das Akkumodul harmoniert gut mit dem Smartphone. Mit seinen abgerundeten Ecken liegt die Kombo sehr gut in der Hand. Das Akkumodul fehlt uns sogar, als wir nach ein paar Tagen das Smartphone zum ersten Mal wieder ohne verwenden.







































Positiv fällt die vorbildliche Integration des Akkumoduls in das Betriebssystem auf. Wird das Akkumodul bei laufendem Gerät angesteckt, zeigt die Statusleiste sofort den Ladestand beider Akkus übersichtlich an. Auch in den Akku-Einstellungen wird der Ladestand der Akkus separat ausgewiesen.

Auch ohne Akkumodul erreicht das Moto Z Play eine vorzügliche Akkulaufzeit.