MongoDB: Hacker kapern über 1.800 Datenbanken und fordern Lösegeld

Die Angriffe begannen bereits vor über einer Woche, schreibt Victor Gevers, der die Masche eher zufällig auf der Suche nach angreifbaren Datenbankservern entdeckt hat. Meistens war der Zugriff auf die Datenbanken simpel: Sie waren offen über das Internet erreichbar, es fehlte schlicht ein Passwortschutz.

Für die Rückgabe der Daten forderte der ursprüngliche Hacker 0,2 Bitcoin, also rund 211 Euro. Gevers berichtet inzwischen jedoch von ersten Nachahmern, die 0,5 Bitcoin, also über 500 Euro fordern.

Das Vorgehen ist stets identisch: Der Eindringling verschafft sich Zugang zu einem ungeschützten MongoDB-Server, exportiert die vorhandenen Datenbanken und ersetzt sie mit einer einzigen Tabelle namens "WARNING". Diese Ransom-Tabelle enthält neben einer E-Mail-Adresse auch eine Aufforderung nach dem Schema "Sende 0,2 BTC an diese Bitcoin-Adresse und kontaktiere die E-Mail-Adresse mit der IP deines Servers, um deine Datenbank wiederzubekommen."

Open MongoDB = Money 4 bad ppl. SEND 0.2 BTC TO THIS ADDRESS AND CONTACT THIS EMAIL WITH YOUR IP OF YOUR SERVER TO RECOVER YOUR DATABASE ! pic.twitter.com/gS4TxS7S09