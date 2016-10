Mobiles Betriebssystem: iOS 10.1 mit Porträtmodus für iPhone 7 Plus erschienen

Apple hat iOS 10.1 in der finalen Version veröffentlicht. Wichtigste Neuerung ist der Porträtmodus für das iPhone 7 Plus mit seiner Doppelkamera. Andere Nutzer können sich immerhin über Fehlerbehebungen freuen.

iOS 10.1 mit Porträtmodus für iPhone 7 Plus erschienen

Apple hat mit iOS 10.1 ein größeres Update für iOS 10 veröffentlich, das für iPhone, iPad und iPod touch zur Verfügung steht. Zuvor hatte Apple das Update im öffentlichen und geschlossenen Betas von Entwicklern und Teilnehmen des Apple-Seed-Programms testen lassen.

Bisher waren nur wenige Änderungen bekannt, doch die Release-Notizen sprechen eine andere Sprache. Apple hat zahlreiche Fehler von iOS 10 behoben. Der neue Porträtmodus trägt war immer noch die Klassifizierung Beta, doch er erzielt schon jetzt ansehnliche Ergebnisse. Der Porträtmodus nutzt beide Kameras des iPhone 7 Plus, um eine Depthmap zu generieren. Das Hauptmotiv wird maskiert und der Hintergrund unscharf gestellt. So entsteht ein Bildeindruck wie bei einer DSLR oder spiegellosen Systemkamera bei Offenblende.

Apple hat in den Releasenotes die neuen Funktionen in Rubriken eingeteilt. Im Bereich Kamera und Fotos wurde neben der oben erwähnten Porträtfunktion eine verbesserte Darstellung von Fotos in der Rasterdarstellung der Fotos-App erreicht. Außerdem wurde der bei manchen Nutzern verschwommenen oder blinkenden Bildschirm beim Öffnen der Kamera-App behoben.

Im Karten-Bereich wurde die ÖPNV-Unterstützung für Tokio, Osaka und Nagoya hinzugefügt. Außerdem beherrscht Apple Maps nun eine ÖPNV-Navigation mit Pläne einiger unterirdischer Anlagen und Fußgängertunnel. In einigen Regionen wurden auch ÖPNV-Tarifvergleiche beim Anzeigen von alternativen Routen hinzugefügt. Für Deutschland scheint das aber nicht zu gelten.

In der Nachrichten-App werden nun auf Wunsch Sprechblasen- und Hintergrundeffekte wiederholt.. Bisher wurden sie nur einmalig abgespielt. Auch einige Darstellungsfehler in der Nachrichten-App wurden behoben.

In der Aktivitäts-App der Apple Watch werden nun Infos zu Strecke und durchschnittlicher Geschwindigkeit bei Outdoor-Rollstuhltrainings eingeblendet. Fehler beim Synchronisieren von Musik-Playlists mit der Apple Watch sollen nun nicht mehr auftreten. Einige Probleme bei der Aktivitätsfreigabe, die Dritten die eigenen erzielten Erfolge weiterleitet, hat Apple beseitigt.

In iOS 10.1 sollen außerdem Bluetooth-Verbindungen stabiler geworden sein. Kleinere Probleme bei AirPlay und gekauften iTunes-Inhalten hat Apple ebenfalls behoben. In iOS 10.1 sollen auch Sicherheitsupdates enthalten sein. Nähere Informationen dazu hat Apple bisher in der Knowledge-Base nicht veröffentlicht.

Das Update auf iOS 10.1 kann ab sofort über die Softwareaktualisierung des Betriebssystems over-the-air durchgeführt werden.