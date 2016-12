Managed-Exchange-Dienst: Telekom-Cloud-Kunde konnte fremde Adressbücher einsehen

Die Telekom hatte bei der Einführung des Cloud-Angebots immer ihren hohen Sicherheitsanspruch betont. Der Netzbetreiber Telekom hat verschiedene Partnerschaften in dem Bereich: die Open Telekom Cloud auf Basis von Huawei-Hardware, die vCloud von VMware, die Cisco Intercloud und die Microsoft-Cloud für Azure. Während das Huawei-Cloud-Produkt im niedrigen Preissektor angesetzt sein wird, liegt die Cisco Intercloud eher im Premium-Bereich. Huawei stellte für die Open Telekom Cloud die Technik und installierte auch die Server in den Rechenzentren der Telekom. Die Public Cloud soll für rund 20 Millionen Nutzer skalierbar sein. Als nächster Schritt ist zusammen mit SAP und Huawei ein Angebot für HPC (High-performance Computing) geplant.

Offenbar kam es bei einer geplanten Serverumstellung, die rund 2.300 Kunden betraf, zu einem Fehler im Berechtigungsmanagement. Der unberechtigte Datenzugriff sei "während einer logischen Sekunde" passiert, sagte Backofen. Die Telekom teilte hierzu auf Anfrage mit: "Derzeit migriert die T-Systems-Tochter MMS die rund 2.300 Kunden des Dienstes Cloud Manager auf die aktuellste Systemversion. Bei knapp 1.200 Kunden ist die Migration bereits erfolgreich abgeschlossen. In einem Fall kam es zu folgender Fehlerkonstellation: Ein Migrationsschritt hat unverhältnismäßig lange gedauert. Aufgrund eines parallelen temporären technischen Fehlers konnte der betroffene Kunde während des Migrationsprozesses auf sein Postfach zugreifen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Zugriffsrechte des Postfachs noch nicht komplett eingespielt und der Nutzer erlangte erhöhte Leserechte." Die für die Telekom zuständige Datenschutzbehörde in Nordrhein-Westfalen sei bereits informiert.

Der Fehler trat nach Angaben der Telekom nur kurzzeitig auf und wurde nach Mitteilung des betroffenen Kunden schnell behoben. Dirk Backofen, Leiter des Geschäftsbereichs Magenta Security bei der Telekom, sagte Golem.de am Rande des Cisco Cyber Security Summits in Frankfurt, dass "wir davon ausgehen, dass nur sehr wenige Kunden von dem gleichen Fehler betroffen gewesen sind, vermutlich weniger als zehn." Wie genau der Fehler zustande gekommen sei, werde derzeit noch intern geklärt.

