LTE Advanced Pro: Das Gigabit-Zeitalter ist fast da

Im Oktober 2015 titelte das 3rd Generation Partnership Project (3GPP), LTE Advanced Pro sei 'ready to go' - und legte damit die Basis für die nächste Ausbaustufe von LTE. Es ist als Mobilfunkgremium für neue Standards verantwortlich und hat mit dem sogenannten Release 13 die Basis für 4.5G geschaffen. LTE Advanced Pro ist der Nachfolger von LTE Advanced und wird die Datenraten steigern sowie die Latenz reduzieren. Es bildet obendrein eine Brücke ins 5G-Zeitalter, was noch einmal drastisch bessere Werte erreichen soll.

Um LTE Advanced Pro verfügbar machen zu können, müssen alle Beteiligten eng zusammenarbeiten - Ausrüster, Provider und Hersteller von Modems. Michael Lemke, Senior Technology Expert bei Huawei, sagte im April 2016, bei einer Kombination des verfügbaren Spektrums und höheren Übertragungsmodi als 2x2 MIMO, verknüpft mit 256QAM, lasse sich mit dem verfügbaren Spektrum mehr als 1 GBit pro Sekunde übertragen.

Aktueller Stand seit Dezember 2015 ist das Release 13, bis Juni 2017 sowie im zweiten Halbjahr 2017 sollen die Releases 14 und 15 folgen. Diese enthalten unter anderem Verbesserungen bei der Vernetzung von Geräten des Internets der Dinge (Device-to-Device, D2D) und autonomen Fahrzeugen sowie darüber hinaus bei zum Beispiel Vehicle-to-Vehicle, V2V plus Vehicle-to-Everything und V2X. Damit sollen IoT-Geräte schmalbandig und effizient kommunizieren können. Das Äquivalent für autonome Fahrzeuge nennt sich Intelligent Traffic Systems (ITS) und ist auf besonders kurze Latenzen für kritische Informationen ausgelegt.

LTE-AP abwärtskompatibel zu LTE Advanced

Da LTE-AP abwärtskompatibel zu LTE (Advanced) ist, können die Netzwerkausrüster ihre Infrastruktur weiterverwenden und müssen sie nur anteilig anpassen. Mittelfristig sollen Datenraten bis zu mehreren GBit pro Sekunde möglich werden und damit einen nahtlosen Übergang zu 5G bilden. Qualcomms Director of 5G Technical Marketing, Matt Branda, sagte uns auf der Elektronikmesse CES 2017, dass 5G ab etwa 2019/2020 auf 5 GBit pro Sekunde kommen soll.























Die Deutsche Telekom hatte mit LTE Advanced Pro in ihrem Berliner Mobilfunknetz im September 2016 eine Datenübertragungsrate von 1,22 GBit pro Sekunde erreicht. Statt echter Endgeräte habe man aber Rechner voll mit spezieller Software verwendet. "Es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir solche Live-Tests mit handelsüblicher Ware machen können", sagte Telekom-Sprecher Christian Fischer. Die Datenrate übersteigt die heute verfügbare bei weitem - typisch sind bis zu 300 MBit/s im Downstream.

Bei einzelnen Providern gibt es bereits schnelleres Internet.