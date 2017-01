Lenovo: Thinkpad X1 Carbon mit doppeltem Thunderbolt 3 aktualisiert

Lenovo hat die mittlerweile fünfte Version des Thinkpad X1 Carbon angekündigt, ein Business-Ultrabook mit 14-Zoll-Bildschirm. Die Neuauflage fällt mit 324 x 217 x 15,95 mm statt 333 x 229 x 16,45 mm etwas kompakter aus als bisher. Wer den Vorgänger und das aktuelle Modell vergleicht, wird die schmaleren Displayränder bemerken. Das Gewicht fällt trotz der schlankeren Maße mit mindestens 1,14 kg statt 1,11 kg einen Hauch höher aus.

Der matte Bildschirm löst wie gehabt mit 1.920 x 1.080 oder 2.560 x 1.440 Pixeln auf, die verwendeten IPS-Panel sollen bis zu 300 Candela pro Quadratmeter (nits) erreichen - das ist nicht viel. Ein Glare-Display samt Touch-Option wird beim Thinkpad X1 Carbon nicht angeboten, auch ein hochauflösendes 4K-UHD-Panel fehlt. Beides ist bei einem Arbeitsgerät unserer Ansicht nach ohnehin eher störend und verringert die Akkulaufzeit deutlich.

Neu gestaltet hat Lenovo die Anschlüsse: Statt drei USB-3.0-Ports in Type-A-Bauweise gibt es nur noch zwei, dafür aber zwei Thunderbold-3-Anschlüsse in USB-Type-C-Ausführung. Über die wird das X1 Carbon aufgeladen, alternativ werden Displays oder Laufwerke angeschlossen. Hinzu kommen ein HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet via Adapter, eine Öse für ein Kensington-Schloss und auf der Rückseite ein Micro-SD-Kartenleser. Der Luftauslass für Kühlung wandert von unter dem Display zurück an die (rechte) Seite.

Im Inneren stecken Intels aktuelle Kaby-Lake-Chips bis hin zum Core i7-7600U mit vPro und bis zu 16 GByte Arbeitsspeicher vom Typ LPDDR3-1866. Hinzu kommen SSDs in Sata- oder NVMe-Ausführung mit bis zu 1 TByte Kapazität. Das ac-WLAN und Blueooth 4.2 stellt ein Intel 8265-NIC. Optional sind ein LTE-Modem (Snapdragon X7), NFC und ad-WLAN (WiGig).













Zum Akku macht Lenovo keine Angaben, die Laufzeit soll aber von 11 auf 15,5 Stunden steigen. Im Thinkpad X1 Carbon v4 steckt ein 52-Wh-Akku, vermessen wurden beide Ultrabooks mit dem Mobile Mark 2014.

Das neue Thinkpad X1 Carbon v5 soll ab Februar 2017 erhältlich sein. Der Startpreis liegt bei rund 1.600 Euro für das kleinste Modell.