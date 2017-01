Lenovo: Neue Notebooks für Gamer ab 900 Euro

Bislang hat Lenovo seine für Gamer gedachten Notebooks innerhalb der Ideapad-Familie angeboten. Nun will sich das Unternehmen offenbar verstärkt auf die zumindest teilweise finanzstarke, aber auch anspruchsvolle Zielgruppe konzentrieren und hat deshalb eine neue Marke namens Legion erstellt. Zum Start werden zwei Geräte mit Windows 10 Home erscheinen: Im Februar 2017 soll ab 900 Euro das Legion Y520 erhältlich sein. Im April 2017 folgt dann zu Preisen ab rund 1.500 Euro das wesentlich besser ausgestattete Legion Y720.

Anzeige

Das günstigere Y520 verfügt über ein 15,6-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Lenovo baut Core-i7-Prozessoren aus Intels aktueller Kaby-Lake-Generation ein. Welche genau, sagt der Hersteller aber nicht. Als Grafikkarte kommt die nur mittelschnelle Nvidia Geforce GTX 1050 Ti zum Einsatz - für eine Partie mit dem aktuellen Lieblingsspiel im Urlaub dürfte die Hardware aber zumindest derzeit noch ausreichen.















Der Nutzer kann zwischen mehreren Konfigurationen für die Festplatte wählen. Im Angebot sind SSDs in der Größe von 128 GByte bis 512 GByte, sowie Sata-Festplatten mit 500 GByte sowie mit 1 oder 2 TByte. Der Speicher kann in 2er-Schritten mit bis zu 16 GByte RAM (SODIMM) bestückt werden. An Anschlüssen sind zweimal USB 3.0, einmal USB 3.1 (Typ-C), einmal USB 2.0 und einmal HDMI sowie ein Kopfhöreranschluss und ein SD-Karten-Slot eingebaut. Bluetooth 4.1 und ac-Wlan ist bei allen hier vorgestellten Notebooks enthalten, ebenso eine Webcam und ein integriertes Mikrofon.

Die beiden Lautsprecher des Y520 mit jeweils 2 Watt liefert Harman. Der Akku ist 45 Wattstunden groß und hält laut Hersteller vier Stunden lang durch - in welchem Modus, ist bislang nicht klar. Das 380 x 265 x 25,8 mm große Gehäuse wiegt 2,4 kg und ist nur in einem matten Schwarz erhältlich. Die Tasten verfügen über einen Hub von 1,7 mm und sind von hinten rot illuminiert.

Bunter und schneller - Lenovo Legion Y720

Wer mehr Geld ausgeben kann und will und gerne spielt, sollte sich den teureren Legion Y720 anschauen, der zudem für das VR-Headset Rift von Oculus zertifiziert ist. Das Legion Y720 ist in allen Varianten mit einem 15,6 Zoll großen IPS-Display ausgestattet, das wahlweise in einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln oder in UHD mit 3.840 x 2.160 Pixeln arbeitet - dann sogar nicht glänzend. Als Grafikeinheit kommt eine Geforce GTX 1060 mit 6 GByte GDDR5-Speicher von Nvidia zum Einsatz.

Die CPU basiert auf Intels Kaby-Lake-Architektur. Der Spieler kann sich wahlweise zwischen einem i5-7300HQ oder einem i7-7700HQ entscheiden. Beim Speicher und bei der Festplatte bietet das Y720 die gleichen Optionen wie das Y520 - also bis zu 16 GByte und als maximale HDD-Größe 2 TByte.

Das Y720 verfügt über drei Anschlüsse vom Typ USB 3.0, sowie je einmal HDMI, Thunderbolt (USB Type-C), Displayport, Kopfhörerbuchse und Mikrofon. Wer will, kann außerdem ohne weitere Anschlüsse oder Adapter vier Xbox-One-Controller drahtlos betreiben. Der Akku hat eine Größe von 60 Wattstunden und hält laut Hersteller bis zu fünf Stunden - auch hier gibt es bislang keine weiteren Details. Die Größe liegt bei 380 x 277 x 29 mm. Das Notebook wiegt 3,2 kg.

Ein Highlight sollen die beiden JBL-Lautsprecher mit 2 Watt sein, die zusammen mit einem 3-Watt-Subwoofer den Standard Dolby Atmos unterstützen. Ein weiteres Highlight ist die Tastatur, die nicht nur in Rot, sondern in allen möglichen Farben hintergrundbeleuchtbar ist; Angaben zum Hub gibt es bislang von Lenovo noch nicht.