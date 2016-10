Leistungsschutzrecht: Zeitungsverleger verstehen die Aufregung nicht

Die Zeitungsverleger in Deutschland haben sich gegen die Kampagne Save The Link von Europaabgeordneten aus Deutschland gewandt. Die Parlamentarier aus verschiedenen Parteien werfen dem deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger vor, seine Pläne für ein europäisches Leistungsrecht bedrohten das Internet und die Freiheit, Inhalte im Netz zu verlinken. "Uns ist schleierhaft, aus welchem Grund diese Behauptungen aufgestellt werden", sagte am Dienstag ein Sprecher des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) der Nachrichtenagentur dpa.

Ein europäisches Verlegerrecht werde in keiner Weise die private Nutzung von Presseinhalten oder die Verlinkung von Artikeln in den sozialen Medien an Freunde und Familie beeinträchtigen, sagte der BDZV-Sprecher und fügte hinzu: "Die Presse erhält lediglich Rechte, die für die Film- und Musikbranche schon lange gelten." Allerdings unterscheidet der Entwurf Oettingers nicht zwischen Suchmaschinen sowie Newsaggregatoren und anderen Nutzern. In Zukunft wäre es daher wohl nicht mehr erlaubt, unter der Verwendung von Überschriften, Fotos und Anreißern Links zu Zeitungsartikeln auf Twitter oder Facebook beliebig zu teilen.

Reda widerspricht Oettinger

Oettinger selbst hatte in einem Zeitungsinterview dazu gesagt: "Es geht nicht um private Nutzer. Die können auch weiterhin Fotos und Links zu Zeitungsartikeln - inklusive kurzer Anreißer - auf ihrer Facebook-Seite oder Twitter veröffentlichen, ohne dafür zu zahlen." Mit anderen Worten: Auch normale Nutzer können nicht mehr wie gewohnt Zeitungsartikel mit Überschriften oder griffigen Zitaten versehen, wenn sie diese auf Twitter verlinken.

Dementsprechend warnte die Piratenpolitikerin Julia Reda vor den Plänen der EU-Kommission: "Auf sozialen Netzwerken geteilte Links beinhalten automatisch einen Anreißer, der künftig selbst 20 Jahre nach Veröffentlichung des Artikels lizenzpflichtig wäre. Eine Ausnahme für Privatpersonen ist nicht vorgesehen." BDZV-Sprecherin Anja Pasquay sagte auf Anfrage von Golem.de, ihr Verband wolle in Kürze detaillierter auf die Kritik an den Plänen eingehen. Eine im Frühjahr veröffentlichte Broschüre des BDZV zum Thema Leistungsschutzrecht war jedoch gespickt mit unzutreffenden Behauptungen.

120.000 Unterstützer für Kampagne

An der Kampagne Save The Link für die Absicherung des Rechtes auf die freie Verlinkung von Inhalten im Internet beteiligen sich neben Reda auch die Abgeordneten Martina Michels (Die Linke), Dietmar Köster (SPD), Helga Trüpel (Grüne) und Alexander Lambsdorff (FDP). In einem gemeinsam produzierten Video sprechen sich gegen die Pläne Oettingers aus. "Links mit Anreißern sind Werbung für Artikel und nicht Diebstahl", sagt Michels in dem Beitrag. Bislang unterstützen mehr als 120.000 Nutzer die Kampagne.

In der vergangenen Woche hatte Oettinger in Brüssel seine Pläne verteidigt. "Ich muss doch, wenn ich halbwegs arbeiten will, mich auf die Meinung von Gewerkschaften, Verbänden und Kammern und Institutionen verlassen können. Und die ist dem Bereich dergestalt, dass sie sagen, wir verlieren durch Online-Plattformen und wir wollen gegenüber diesen unsere Verhandlungspositionen stabilisieren", hatte Oettinger gesagt. Kritik von Online-Chefredakteuren ließ er dabei nicht gelten. Im Gegensatz zu den Verlegern kennten diese die Zahlen nur "eingeschränkt".

Hinweis: Golem.de hat sich gemeinsam mit anderen europäischen Verlagen an die EU-Kommission gewandt und in einem offenen Brief vor der Einführung eines europäischen Leistungsschutzrechts gewarnt.