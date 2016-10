Leistungsschutzrecht : 80 Prozent der Nutzer finden News über Suchmaschinen

Suchmaschinen sind ein wichtiger Zugang für Online-Nachrichten. (Bild: Philippe Huguen/AFP/Getty Images)

In der Debatte um das Leistungsschutzrecht wollen die Verlage an den Gewinnen der Suchmaschinen beteiligt werden. Dabei liefern die einen großen Anteil an Lesern. Eine Transparenz der Suchalgorithmen lehnt der Bitkom ab.