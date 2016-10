Lebensmittel : Kaufland plant Lieferdienst in weiteren Städten

Onlinekauf per Kaufland-App (Bild: Kaufland)

In Berlin liefert Kaufland frische Lebensmittel an Kunden. Nun sollen Hamburg, später München und dann weitere Städte folgen. Die Pläne sind wohl auch eine Reaktion auf die aggressive Expansion von Amazon in dem umkämpften Markt.