Kommunikation: SpaceX beantragt Betriebserlaubnis für 4.425 Satelliten

Es wird ernst im Geschäft mit dem Satelliteninternet. Das kalifornische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat bei der amerikanischen Regulierungsbehörde FCC die Betriebserlaubnis für eine Konstellation aus 4.425 Satelliten beantragt, zu denen noch bis zu 166 Ersatzsatelliten im Orbit kämen. Zu dem Antrag gehört auch das Technical Attachment, in dem das Unternehmen die nötigen Details für die Betriebserlaubnis der Satelliten veröffentlicht hat.

Die Konstellation von SpaceX ist eine von derzeit vier geplanten großen Satellitenkonstellationen. Zusammen würden die Pläne von Samsung (~4.600 Satelliten), Boeing (~3.000 Satelliten), One Web (900 Satelliten) und SpaceX etwa 13.000 Satelliten umfassen. Die derzeit größte Satellitenkonstellation der Welt, Iridium, besteht aus nur 72 Satelliten. SpaceX erbittet nun eine Genehmigung zum Betrieb der Satelliten, nachdem die Firma zuvor schon das nötige Frequenzspektrum beantragt hatte.

Zu viele Satelliten für die alten Regeln

Die große Zahl der Satelliten ist dabei ein regulatorisches Problem. Die bisherigen Regularien waren für Konstellationen mit nicht mehr als 960 Satelliten ausgelegt. Die Satelliten in der Konstellation sollen 386 Kilogramm wiegen und in relativ niedrigen Orbits zwischen 1.150 und 1.275 Kilometern Höhe kreisen. Mit Hilfe von Phased-Array-Antennen kann jeder Satellit am Boden einen Radius von etwas mehr als 1.000 Kilometern abdecken. Dadurch kann sichergestellt werden, dass für den Nutzer am Boden jederzeit mehrere Satelliten verfügbar sind und eine zuverlässige Verbindung entsteht. Phased Arrays müssen auch in den Antennen der Bodenstationen zum Einsatz kommen, um dem Signal des Satelliten am Himmel zu folgen, ohne dabei die Antenne zu bewegen.

Der Aufbau des Satellitennetzes ist in zwei Stufen geplant. Zunächst sollen ab dem Jahr 2019 je 50 Satelliten in 32 Orbits mit einer Bahnneigung von 53 Grad gestartet werden. Am nördlichsten Punkt ihrer Bahn werden die Satelliten noch in der Lage sein, Stockholm, Oslo, Helsinki und St. Petersburg mit Internet zu versorgen. Island würde erst in der zweiten Phase versorgt werden, zu der unter anderem auch 1.275 Satelliten mit einer Bahnneigung zwischen 70 und 81 Grad gehören werden, um eine vollständige und dauerhafte Abdeckung der Erdoberfläche zu erreichen.

Schneller als Glasfaser

Kommerzielle Anbieter von Satelliteninternet setzten bisher auf einzelne geostationäre Satelliten in etwa 36.000 Kilometern Höhe. Die Signallaufzeit von Erde zu Satellit beträgt dadurch pro Strecke über 100 Millisekunden, wodurch der Ping auch im günstigsten Fall über 400 Millisekunden beträgt. Durch die viel niedrigeren Orbits sinkt auch der erreichbare Ping auf normale Werte. Dabei könnten die Satelliten in einigen Fällen sogar Glasfaserverbindungen unterbieten. Zum einen sind die Funksignale nicht auf Unterseekabel angewiesen, zum anderen bewegen sich Lichtsignale in den Glasfasern nur mit zwei Drittel der Geschwindigkeit im Vakuum fort. Über die erreichbaren Datenraten hat SpaceX noch keine Aussagen gemacht.

Um möglichst wenig Weltraumschrott zu produzieren, sollen die Satelliten alle fünf bis sieben Jahre ersetzt werden, um einem Ausfall durch Alterserscheinungen vorzubeugen. Am Ende der vorgesehenen Lebensdauer werden sie mit ihren Triebwerken in einen niedrigeren Orbit überführt, in dem sie von der restlichen Atmosphäre abgebremst werden und verglühen. Alle betriebswichtigen Systeme sind in den Satelliten räumlich getrennt und redundant ausgelegt, so dass einzelne Schäden nicht zum Ausfall des Satelliten führen.

Aus den Dokumenten und der Leistungsfähigkeit der Falcon-9-Rakete lässt sich ableiten, dass SpaceX allein für die ersten 1.600 Satelliten 64 Raketenstarts benötigen wird. Für den vollen Ausbau kommen noch 113 Starts hinzu. Bei einer Lebensdauer von sieben Jahren entspräche das einem Raketenstart alle zwei Wochen, um die Satellitenkonstellation zu erhalten.