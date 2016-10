Karazhan: Update 7.1 für World of Warcraft verfügbar

Knapp zwei Monate nach dem Start von Legion für World of Warcraft hat Blizzard Update 7.1 veröffentlich. Es enthält zahlreiche Fehlerkorrekturen und Änderungen an den Klassen, die in den offiziellen deutschen Patch Notes ausführlich vorgestellt werden. Dazu kommen neue Inhalte: So können bis zu fünf Spieler gemeinsam in den legendären Dungeon Karazhan aufbrechen, um sich dort unter anderem mit acht Bossgegnern im Kampf zu messen.

Ein neuer Schlachtzug namens Die Prüfung der Tapferkeit bietet drei Bosse - allerdings sind Odyn, Guarm und Helya nach Angaben von Blizzard erst in zwei Wochen im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Die Optionen Mythisch und Schlachtzugbrowser sollen sogar noch etwas später folgen. Ebenfalls erst nach und nach ist eine Fortsetzung der Suramarkampagne verfügbar, die über neun Wochen hinweg freigeschaltet wird. Bereits jetzt spielbar ist eine Weltquest-Reihe, die sich um mysteriöse Raubtiere an der Küste der Verheerten Inseln dreht.