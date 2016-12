Jahresrückblick: Was 2016 bei Golem.de los war

Ein überraschender Umzug, viel künstliche Intelligenz und einige neue Services: 2016 war für uns in allen Belangen turbulent und aufregend. Wir haben viel geschafft, aber die großen Herausforderungen kommen 2017. Denn da gibt es was zu feiern.

Was 2016 bei Golem.de los war

Es war ein Jahr des Ausprobierens und Experimentierens. 2016 stand bei Golem.de im Zeichen neuer Kooperationen und Projekte, mit denen wir kontinuierlich versuchen, noch attraktiver für unsere Leser zu werden. Tagtäglich tun wir unser Bestes, um mit fundierten News und gut recherchierten Artikeln, Berichten, Tests und Reportagen unsere treuen Nutzer zu begeistern und neue zu gewinnen. Das ist uns dieses Jahr mit vielen tollen Texten unserer Redakteure und externer Experten auch gelungen. Aber wir wollen auch über unsere Texte hinaus Anreize bieten, Golem.de regelmäßig zu besuchen.

Anzeige

Neue Kooperationen

Extrem positives Feedback haben wir 2016 für unsere Integration von Narando bekommen. Über diesen Dienst werden von uns ausgewählte Artikel vorgelesen. Dabei beschränken wir uns auf längere Analysen und Berichte. Anders als bei synthetischen Lösungen werden die Texte von professionellen Sprechern aufgenommen. An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei unserer Vorleserin Priya von Narando bedanken, die geduldig unseren teils sehr komplexen Fachjargon erträgt.

Eine weitere zu Golem.de passende Kooperation sind wir mit dem Berliner Startup 4Scotty eingegangen. Bei dem Dienst tragen sich IT-Fachkräfte in eine Datenbank ein und notieren dort ihre Vorstellungen bezüglich Gehalt, Arbeitsort und -modalitäten. Wenn eine Firma ihre Anforderungen erfüllen kann, stellt 4Scotty den Kontakt her. Der Service läuft bei uns in der grauen Menüleiste im Seitenkopf unter dem Punkt IT-Köpfe. Seit dem Start haben sich über Golem.de Tausende IT-Profis dort angemeldet.

Der Dienst ist eine perfekte Ergänzung zu unserem klassischen Stellenmarkt, der auch dieses Jahr wieder von vielen Lesern und Firmen genutzt wurde. In Kombination mit unseren IT-Köpfen finden Arbeitssuchende auf Golem.de nun noch bessere Angebote und Karrieremöglichkeiten. Nächstes Jahr, soviel sei schon verraten, werden wir das Segment rund um Jobs, Karriere und Weiterbildung mit weiteren Kooperationen ausbauen. Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns schon, besonders auf die mit dem VDI.

Events und Förderungen

2016 haben wir uns auch erfolgreich in Events erprobt. Im April ging es zwei Tage lang um das Thema Deep Learning und Machine Learning. Auf der Konferenz, die während der Spieleentwicklerkonferenz Quo Vadis in Berlin stattfand, gab es zwölf spannende Vorträge führender Wissenschaftler. Unsere Veranstaltung war sehr gut besucht, das Feedback von Besuchern wie auch Vortragenden positiv. Die Dokumentation der Vorträge (Powerpoints, Videomitschnitt) haben wir unseren Golem-pur-Abonnenten nach der Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Insgesamt waren die Erfahrungen so überzeugend, dass wir versuchen, häufiger passende Veranstaltungen zu IT-Themen anzubieten.

Erfolg hatten wir auch bei Googles Förderinitiative DNI, und zwar gleich zweimal. Sowohl in der ersten Runde als auch in der zweiten entschied sich eine von Google unabhängige Fachjury, unsere Projekte mit jeweils 50.000 Euro zu unterstützen. Bei beiden Ideen handelt es sich um Projekte, die auf Textanalyse, Computerlinguistik und Deep Learning zurückgreifen.