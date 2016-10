Internetplattformen: Merkel will Googles Suchalgorithmus sehen

Für Bundeskanzlerin Merkel bedeutet die Macht der IT-Konzerne eine Gefahr für die Demokratie. Die Menschen sollten nicht in ihrer Filterblase leben und die Algorithmen von Plattformen wie Google und Facebook kennen.

Merkel will Googles Suchalgorithmus sehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Algorithmen der großen Internetplattformen offenzulegen. Auf den Medientagen München forderte sie nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag, "dass Algorithmen transparent sein müssen, dass (...) man sich als interessierter Bürger informieren kann: Was passiert da eigentlich mit meinem Medienverhalten und dem anderer?" Merkel habe in ihrer 30-minütigen Rede die Namen von Firmen wie Google oder Facebook nicht direkt genannt, berichtete Meedia.de. Stattdessen habe sie stets von "Algorithmen" gesprochen.

Die großen Plattformen entwickelten sich mit ihren Algorithmen immer mehr "zum Nadelöhr für die Vielfalt der Anbieter", sagte Merkel laut dpa. Dies könne erhebliche wirtschaftliche Folgen für andere Medien haben und deren Existenz bedrohen. Zudem warnte die Kanzlerin davor, dass Menschen in den sozialen Medien nur noch das läsen, was ihre eigenen Auffassungen bestätige oder ihnen von Gleichgesinnten empfohlen werde: "Das ist eine Entwicklung, die wir genau beobachten müssen." Dies bedrohe die für die Demokratie unerlässliche Fähigkeit, sich auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. "Solche Mechanismen, wenn sie nicht transparent sind, können zur Verzerrung der Wahrnehmung führen; sie verengen den Blickwinkel."

Lob für Oettinger

Laut Meedia.de unterstützte die Kanzlerin die Pläne der EU-Kommission für einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt in Europa. Dabei habe sie EU-Digitalkommissar Günther Oettinger ausdrücklich gelobt. Sie sei froh, dass die EU mit Oettinger einen deutschen Experten habe. Oettinger selbst hatte wiederum in der vergangenen Woche erklärt, dass er in der Debatte um ein europäisches Leistungsschutzrecht die Rückendeckung des Kanzleramts habe.

Die deutschen Verlage unterstützen ebenfalls die Pläne Oettingers. Sie befürchten, dass ihr Anteil am Werbemarkt noch weiter zugunsten großer Internetkonzerne wie Google und Facebook sinkt. "Spätestens nächstes oder übernächstes Jahr werden die Nettowerbeerlöse von Publikumszeitschriften unter die Eine-Milliarde-Euro-Grenze gefallen sein", sagte Burda-Manager Burda-Manager Philipp Welte. Kein Verlag schaffe es alleine, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt zu halten. "Wir müssen unsere historischen Silos verlassen und lernen, vernetzt zu arbeiten", sagte Welte.

Digitalkiosk statt Instant Articles

Die geschäftsführende Gesellschafterin des Verlags Inspiring Network (emotion), Katarzyna Mol-Wolf, sagte: "Wichtig ist, dass wir unsere Inhalte nicht aufgeben." Die Verlage sollten sich zusammenschließen, um ihre Inhalte gemeinsam in einem Digitalkiosk kostenpflichtig anzubieten, statt sie als Instant Articles Facebook zur Verfügung zu stellen.

Unter dem Motto "Mobile & Me. Wie das Ich die Medien steuert" geht es bei den diesjährigen Medientagen um die Folgen technologischer Entwicklungen wie künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Zu den rund 90 Veranstaltungen werden bis Freitag 400 Referenten und mehr als 6.000 Besucher erwartet.