Indiegames Rundschau : U-Boote, Astronauten und Haruki Murakami

Artwork von Astroneer (Bild: System Era)

Das gelungene Astroneer spricht Fans von No Man's Sky an, dazu postapokalyptische Steampunk-Unterwasserabenteuer in Diluvion und das wunderbar minimalistische Linelight: Golem.de stellt die interessantesten neuen Indiegames vor.

Von Rainer Sigl