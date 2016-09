Handmade : Amazon verlangt von Verkäufern mehr als Dawanda

Amazons Handmade-Rubrik startet in Deutschland. (Bild: Amazon)

Amazon ist mit seiner Handmade-Rubrik auch in Deutschland an den Start gegangen. Dort finden Kunden ausschließlich handgefertigte Produkte. Kunsthandwerker erhalten eine neue Plattform für den Vertrieb. Im Vergleich zu Dawanda und Co. ist der Vertrieb über Amazon aber deutlich teurer.