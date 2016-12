Grafikchip: AMDs Vega hat mindestens 25 Teraflops sowie 8 GByte HBM2

AMD hat auf dem Tech Summit im kalifornischen Sonoma erste Details zu einem der beiden Vega-Grafikchips veröffentlicht - oder besser gesagt, teils auch indirekt preisgegeben. Die Informationen setzen sich zusammen aus der offiziellen Ankündigung des neuen Machine-Intelligence-Beschleunigers namens Radeon Instinct MI25 und einem Demo-System mit Vega-basierter Grafikkarte, das AMD auf der Veranstaltung ausstellte.

Anzeige

Vega ist der Codename von AMDs nächster GPU-Generation, die im ersten Halbjahr 2017 unter anderem in Form der Radeon Instinct MI25 erscheinen soll. Die Bezeichnung der beiden kleineren Modelle, die Instinct MI6 (Polaris-basiert) und die Instinct MI8 (Fiji-basiert), setzt sich zusammen aus MI als Abkürzung für Machine Intelligence und der gerundeten Rechenleistung bei halber Genauigkeit (Half Precision, FP16). Bei der Radeon Instinct MI25 nennt AMD eine verdoppelte Arithmetik - von Sonys Playstation 4 Pro wissen wir, dass Vega anders als Fiji oder Polaris zwei FP16-Operationen pro Takt verglichen mit einfacher Genauigkeit (Single Precision, FP32) ausführen kann.









Die 25 im Namen dürfte also auf 25 Teraflops bei FP16 und dementsprechend auf 12,5 Teraflops bei FP32 verweisen. Da die Geschwindigkeit einer Consumer-Karte zumeist die eines Modells für den Profimarkt übersteigt, ist anzunehmen, dass eine Radeon RX mit Vega-Chip noch etwas flotter rechnet. Die aktuelle Radeon RX 480 schafft 5,7 Teraflops bei einfacher Genauigkeit und daher weniger als die Hälfte der Radeon Instinct MI25. Frühere Gerüchte sprechen dem Vega-10-Chip alias Greenland 4.096 Rechenkerne zu, was bei 25 Teraflops eine Taktrate von 1,53 GHz bedeuten würde.

Auf der Folie, welche die drei kommenden Radeon Instinct vergleicht, steht bei der MI25 übrigens ein kryptisches NCU dabei. Im Kontext eines AMD-Grafikchips bedeutet CU zumeist Compute Unit, also ein Block aus mehreren Shader-Einheiten, weshalb wir von New/Next Compute Unit ausgehen. Die thermische Verlustleistung der Radeon Instinct MI25 soll unter 300 Watt betragen. Bei einer von AMDs Chief Architect Raja Koduri hochgehaltenen Karte konnten wir die Stromanschlüsse jedoch nicht erkennen, da sie abgeklebt waren.

Im Demo-Bereich stand ein System, auf dem Doom auf einem frühen Prototyp (einige Wochen alte GPU) einer Vega-Karte lief. Wir haben die Einstellung überprüft: In 4K-UHD mit Ultra-Qualitätsstufe und Vulkan-Grafikschnittstelle erreicht die Karte eine Bildrate von knapp 70 fps. Das entspricht etwas weniger als dem Doppelten einer Radeon RX 480 und wäre ein bisschen flotter als eine Geforce GTX 1080. Für einen Prototyp, der weit vor der Veröffentlichung mit nicht optimierter Software läuft, ist das eine ansprechende Leistung.

Die erweiterte Performance-Anzeige von Doom offenbarte, dass die Karte über 8 GByte Speicher verfügt. Da AMD auf High Bandwidth Memory (HBM2) setzt, dürften zwei Stacks und ergo ein 2.048 Bit breites Interface vorhanden sein. Vier Stacks wären weitaus teurer und die Datenrate (bis zu 1.024 statt 512 GB/s) angesichts der Rechengeschwindigkeit unnötig hoch. AMD deutete jedoch an, dass Karten für das Profisegment auch 16 oder gar 32 GByte aufweisen könnten.











Stacks mit 8 GByte werden von Samsung und SK Hynix produziert, von solchen mit 16 GByte haben wir bisher aber nichts gehört. Die Spezifikation von HBM2 sieht allerdings bis zu 32 GByte pro Stack vor. Interessant ist passend dazu, dass AMD von einem High Bandwidth Cache und einem dazugehörigen Controller für Vega spricht. Wir müssen also abwarten, was der Hersteller in den kommenden Wochen und Monaten an Informationen bekanntgeben wird.