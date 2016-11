Fußgängerschutz : Elektroautos sollen künstlichen Lärm machen

Elektroautos sollen künftig lärmen. (Bild: Tesla)

Elektroautos sind bei langsamer Fahrt so leise, dass Fußgänger sie überhören. In den USA müssen sie ab September 2019 künstlich Lärm erzeugen, wenn sie langsamer als 30 km/h fahren. Auch in anderen Ländern wird die Idee favorisiert.