For Honor : PC-Systemanforderungen für Schwertkämpfer

For Honor hat relativ niedrige Systemanforderungen. (Bild: Ubisoft)

Schicke Grafik, aber erstaunlich moderate Systemanforderungen: Ubisoft nennt im Detail, welche Hardware PC-Spieler benötigen, um mit Wikingern oder Rittern in For Honor in die Schlacht zu ziehen.