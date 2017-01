Fire OS 5.2.4.0 im Test: Amazon vernetflixt die Fire-TV-Oberfläche

Amazon verteilt mittlerweile auch in Deutschland die Fire-OS-Version 5.2.4.0 an Besitzer eines Fire TV der zweiten Generation. Wir haben sie uns angesehen und sind wenig begeistert. Die neue Oberfläche wirkt moderner, aber weniger eigenständig. Die wenigen Verbesserungen wiegen die Verschlechterungen nicht auf.

Die neu gestaltete Fire-TV-Oberfläche sieht moderner aus als die bisherige Ansicht und reagiert so zügig wie die bisherige Version auf Eingaben. Die Gestaltung erinnert allerdings sehr stark an die Netflix-App, die nicht gerade für ihre Übersichtlichkeit bekannt ist.







































































Das Hauptmenü der Fire-TV-Startseite hat jetzt weniger Einträge, so dass auf einen Blick schneller zu sehen ist, welche Menüpunkte vorhanden sind. Die Einträge für Apps und Spiele wurden zu einem Apps-Eintrag vereint und die Einträge für Fotos und Musik sind verschwunden. Um weiterhin auf die Foto- und Musiksammlung des Amazon-Kontos zugreifen zu können, wurden diese Bereiche als eigenständige Apps ausgelagert. Dieser Schritt ist sehr löblich, denn dadurch ist der Hauptbildschirm klarer für die Videoinhalte reserviert.

Hauptmenü wandert

In der alten Version befindet sich das Hauptmenü auf der linken Seite und raubt dem Inhaltsbereich wertvollen Platz. Indem das Hauptmenü nach oben verlagert wird, erhalten die Inhalte mehr Raum. Wenn in den Inhalten nach unten geblättert wird, erscheint links oben der gewählte Bereich, so dass der Nutzer erkennt, wo er sich befindet. Wenn allerdings eine Ebene tiefer gegangen wird, gibt es diesen Hinweis nicht mehr.

Auf der Startseite gibt es weiterhin den Aktuell-Bereich, den wir sehr praktisch finden. Hier werden die zuletzt aufgerufenen Apps, Spiele, Filme und Serien gesammelt. In vielen Fällen kann demnach der zuletzt aufgerufene Inhalt bequem aufgerufen werden. Weiterhin werden hier nur Filme und Serien angezeigt, wenn sie über Amazons Videodienst angeschaut werden. Die Watchlist ist weiterhin nicht auf dem Hauptbildschirm zu finden. Das finden wir unpraktisch.

Oberhalb des Aktuell-Bereichs weist Amazon auf bestimmte Inhalte hin. Diese laufen neuerdings standardmäßig samt Ton im Hintergrund. Wir fanden das eher störend und haben es gleich deaktiviert und waren zufrieden, dass es abschaltbar ist. Bei der Darstellung der Film- und Seriencover gibt es leider eine fundamentale Verschlechterung.