Firaxis: Civilization 6 erscheint demnächst für Linux

Eine Version von Civilization 6 für Linux "ist bei Weitem das am meisten nachgefragte Spiel von der Linux-Community", so Elizabeth Howard von Aspyr. Das Entwicklerstudio ist seit Jahren für die Portierung von Windows-Spielen auf Linux bekannt, nun befindet sich also das Ende Oktober 2016 veröffentlichte Strategieepos von Firaxis Games in der Umsetzung. Neben vielen Anfragen sei Aspyr laut Howard auch mit einem Dutzend warmer Schokokekse und mit quietschenden Spielzeugpinguinen bestochen worden, an dem Projekt zu arbeiten.

Einen Erscheinungstermin der kommenden Version für Linux und SteamOS nennt Aspyr noch nicht, aber es soll "bald" so weit sein. Eigentlich sollte eine Umsetzung eines Titels wie Civilization kein allzu großes Ding sein. Bei Teil 6 stellt sich höchstens die Frage, was mit der Unterstützung für DirectX-12 passiert. Eigentlich sollte das Spiel bei seinem Erscheinen auch für Linux erhältlich sein, was dann aber ohne nähere Erklärung doch nicht der Fall war.

Im Test von Golem.de hat das Spiel sehr positiv abgeschnitten. Positiv fanden wir unter anderem den "clever erdachten neuen Städtebau" und den Onlinemodus. Kritik gab es vor allem für die Gegner-KI, die seitdem aber per Patch etwas verbessert wurde.