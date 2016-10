Filterblase: Protonmail wirft Google Blockade vor

"Search Risk" nennt Protonmail den Vorfall etwas zu pressekompatibel. Im November 2015 sei der auf Verschlüsselung spezialisierte E-Mail-Dienst nach eigenen Angaben bei den Google-Suchergebnissen plötzlich von einer der ersten Trefferpositionen auf Platz 100 oder sogar 200 gefallen. Bei Google bedeutet dies: faktisch nicht auffindbar.

Google wollte das Ranking von Protonmail auf Nachfrage nicht kommentieren, weist den Vorwurf einer bewussten Manipulation aber von sich. "Den Vorwurf, wir würden konkurrierende Services in unseren Suchergebnissen unterdrücken, kann ich nicht nachvollziehen", schreibt Googles Pressesprecher in Deutschland. "Das tun wir nicht."

Das Phänomen sei Protonmail zufolge bei der Suche nach den Begriffen "encrypted e-mail" und "secure e-mail" gemessen worden. Dem Unternehmen seien durch die Unauffindbarkeit bei Google nach eigenen Angaben ein wirtschaftlicher Schaden in Form eines um 25 Prozent verringerten Wachstums entstanden.

Zunächst habe Protonmail über Monate hinweg erfolglos versucht, Google mit dem Problem zu konfrontieren. Erst im August 2016 ging die Beschwerde dann öffentlich über Twitter an Googles Webspam-Team mit der Bitte um Korrektur.

@google @mattcutts We know Google is intentionally hiding ProtonMail from search results. Interested in talking before our data goes public?