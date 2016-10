Facebook: Oculus zeigt drahtloses VR-Headset mit integriertem Tracking

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat auf der Oculus Connect 3, der VR-Entwicklerkonferenz des Herstellers, ein frühes Vorserienmodell eines kommenden VR-Headsets präsentiert, wenn auch nicht live. In einem kurzen Video trug ein Oculus-Mitarbeiter den Prototypen, der anders als das Oculus Rift nicht per Kabel mit einem PC verbunden ist und auch kein eingeschobenes Smartphone verwendet. Ein fertiges Produkt gibt es noch nicht.

Im Clip gut erkennbar ist ein VR-Headset, dessen Optik und Haptik doch ziemliche Ähnlichkeit mit dem Oculus Rift aufweisen, etwa den Stoffbezug und die integrierten Kopfhörer. An der Front scheinen zwei Tiefenkameras und weiter Sensoren zu sitzen, welche über ein Band auf der Oberseite des Kopfes ihre Daten an einen Knubbel am Hinterkopf übertragen. Darin dürfte sich die Hardware befinden, an der Seite gibt es mehrere USB-Anschlüsse.

Der Prototyp soll es dem Träger ermöglichen, sich im Raum zu bewegen. Das nennt sich Inside-out-Tracking und erfordert ausgefeilte Computer-Vision-Algorithmen. Das HTC Vive und das Oculus Rift benötigen zusätzliche Hardware im Raum um den Nutzer zu erfassen, die Umgebung bleibt für diese Art von Tracking allerdings in der bisherigen Implementierung unsichtbar.

Zuckerberg sieht das neue VR-Headset als das beste aus den beiden Welten eines Mobile- und eines PC-basierten Head-mounted Displays, sprich den Sweet Spot. In eine ähnliche Richtung geht Intels Project Alloy, wenngleich in dem Headset ein Cherry-Trail-Chip steckt, der kaum schneller ist als der Exynos 8890 in Samsungs Galaxy S7 für das Gear VR. Das dürfte auch für Oculus' neues Headset gelten, eine Grafik wie beim Rift erscheint unwahrscheinlich.